عاجل- أمريكا تكشف عن طلب عسكرى روسى من الصين

جدة - نرمين السيد - زعم مسؤولون أمريكيون بارزون اليوم الإثنين، أن روسيا طلبت من الصين بشكل سرى معدات عسكرية لدعم عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، الأمر الذى أثار مخاوف فى البيت الأبيض من أن تُقوض بكين الجهود الغربية لمساعدة القوات الأوكرانية فى الدفاع عن بلادها.





وقال المسؤولون، فى تصريحات خاصة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن روسيا طلبت معدات عسكرية ومساعدات أخرى من الصين منذ بدء الهجوم، رافضين الإدلاء بتفاصيل عما طلبته روسيا.

وأوضح شخص آخر مطلع على الوضع أن الولايات المتحدة تستعد لتحذير حلفائها، وسط توارد بعض المؤشرات على أن الصين ربما تستعد لمساعدة روسيا، فيما قال مسؤولون أمريكيون آخرون إن هناك مؤشرات على نفاد بعض أنواع الأسلحة من روسيا مع دخول حربها فى أوكرانيا إلى أسبوعها الثالث، بينما لم يعلق البيت الأبيض رسمياً على الأمر.

من جانبه، قال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية فى واشنطن، إنه ليس على علم بأى أخبار مؤكدة حول موافقة الصين على مساعدة روسيا، وأن الصين تشعر بقلق بالغ وحزن على تردى الأوضاع فى أوكرانيا، بل وتأمل حقاً فى أن يهدأ الوضع ويعود السلام فى أسرع وقت.

وتعليقاً على ذلك، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن هذه الأنباء جاءت بينما يستعد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكي، للتوجه إلى روما لإجراء محادثات مع يانج جيتشي، كبير مسؤولى السياسة الخارجية فى الصين، لكنه حذر قبل مغادرة واشنطن فى الساعات الأولى من صباح اليوم الصين من محاولة "إنقاذ" روسيا أو مساعدتها للالتفاف على العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الرئيس فلاديمير بوتين ونظامه.

وقال "إننا سنضمن ألا تتمكن الصين أو أى شخص آخر من تعويض روسيا عن هذه الخسائر" وفيما يتعلق بالوسائل المحددة للقيام بذلك، فمرة أخرى لن أقوم بعرض الأمور كلها أمام العامة، لكننا سنقوم بإبلاغ الصين بذلك بشكل خاص، كما فعلنا بالفعل وسنواصل القيام به.

وفى الوقت نفسه، اعتبرت الصحيفة البريطانية أن هذه الأنباء تثير بدورها أيضا تساؤلات جديدة حول طبيعة العلاقة بين الصين وروسيا، والتى نمت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، دفع كليهما للإعراب عن معارضتهما للولايات المتحدة بشأن كل شيء بداية من دعمها للناتو وصولا إلى العقوبات ضد موسكو.

مع ذلك صورت الصين نفسها على أنها طرف محايد فى أزمة أوكرانيا ورفضت إدانة العملية العسكرية الروسية، غير أن الولايات المتحدة لم تر أيضًا أى مؤشر على أن الرئيس شى جين بينج، مستعد لممارسة أى ضغط على بوتين، حسبما قالت الصحيفة.

ومن جانبه، قال كريس جونسون، كبير المحللين السابقين فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: إن الطلب الروسى أكد أن العلاقات الروسية الصينية أصبحت الأقرب منذ فترة ما قبل الانقسام الصينى السوفياتى فى الستينيات، ولكن الأمر يسلط مع ذلك الضوء على موقف الصين كشريك كبير ومؤثر فى الملفات والقضايا الدولية الراهنة.