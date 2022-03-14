بريطانيا تدين الهجوم الصاروخى على أربيل: استفزاز لسيادة العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية - فى بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين: "تدين المملكة المتحدة الاعتداء الوحشى على أربيل ليل أمس، والذى يعتبر انتهاكا دون سابق واستفزاز لسيادة العراق".

وأضاف البيان: "نحن مستمرون فى دعمنا لأمن واستقرار العراق، بما فيه إقليم كردستان".