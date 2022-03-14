جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية - فى بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين: "تدين المملكة المتحدة الاعتداء الوحشى على أربيل ليل أمس، والذى يعتبر انتهاكا دون سابق واستفزاز لسيادة العراق".
وأضاف البيان: "نحن مستمرون فى دعمنا لأمن واستقرار العراق، بما فيه إقليم كردستان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تدين الهجوم الصاروخى على أربيل: استفزاز لسيادة العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.