عاجل- مؤقتا.. إجراء روسى لسداد الديون بالعملة الأجنبية

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين. وقال البيان: "وافقت وزارة المالية الروسية على إجراء مؤقت لسداد مدفوعات الديون الحكومية بالعملة الأجنبية"، لافتة إلى أن التزامات خدمة واسترداد الأوراق المالية الحكومية لروسيا سيتم الوفاء بها بشكل كامل.

وأضافت المالية الروسية، أنه من أجل الوفاء بالتزامات روسيا فى إطار سندات مقومة باليورو "يوروبوندز" ستصدر أوامر الدفع للبنوك الوكيلة لسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية، وفى غضون المهل الزمنية المنصوص عليها فى وثائق إصدار السندات.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية إلى يومها التاسع عشر، وسط استمرار القتال والاشتباكات بين الجانبين، فيما أعلن دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف اليوم، حيث أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، كما أشارا إلى تحقيق بعض التقدم فى على صعيد فتح الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها الاثنين الماضى.