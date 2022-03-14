عاجل- عزل وسيطرة.. تطور عسكرى كبير فى ضواحى أوكرانيا الشمالية الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة القوات فى إقليم لوجانسك، اليوم الإثنين، تقدمها نحو الضواحى الشمالية الشرقية للإقليم، عقب عزل مدينة "سفيريودونيتسك" الواقعة غرب نهر "سيفيرسكى دونيتسك"، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم".





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