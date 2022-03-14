غرق سفينة قبالة الإسكندرية.. والبحرية المصرية تنقذ طاقمها

غرقت سفينة نقل بضائع أمام سواحل مدينة الإسكندرية فيما تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ طاقمها، الإثنين.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية "AYLA" للغرق، أثناء رحلتها من ميناء طرابلس الليبي إلى الإسكندرية، وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد، منهم 9 سوريين وهندى واحد.
وأصدرت قيادة القوات البحرية أمرا بدفع سفينة الإنقاذ "العريش" من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ، ونجحت القوات فى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وتسليمهم للسلطات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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