نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة حول التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البنك الأهلى السعودي من أهم وأكبر مؤسسات المملكة المالية حيث يضم البنك عدداً من الموظفين و الكفاءة العالية والمهارة في فنون التعامل مع العملاء وأصبح البنك لديه ملايين العملاء يستفيدون من خدماته المتنوعة عن طريق فروع البنك في جميع مدن المملكة، هذا وتتعدد أوجه الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه بين خدمات مصرفية وخدمات التمويلات والقروض وتتم تلك الخدمات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مزايا المنتج الذي يقدمه البنك

نجد البنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن مميزات وتسهيلات البنك و تيسيراً على العميل:

انه ليس من الضرورة زيارة الفرع وكذلك ليس من الضروري تقديم أي مستندات أو أوراق ويقدم البنك أيضا سهولة التوقيع وذلك من خلال خدمة التصديق الرقمي للحصول على الموافقة بمنتهى السرعة وفي غضون ٢٤ ساعة.

بالنسبة لأقساط الشهرية مد فترة السداد لفترات طويلة قد تصل إلى 5 سنوات.

ويوجد داخل البنك إمكانية السداد المبكر للعميل.

تشمل المميزات التي يقدمها البنك يوجد تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي ويتم ذلك حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين الخاصة بالعميل وسوف يتم إرسال رسالة نصيه تأكد اعتماد طلب التمويل الشخصي وكيفية التواصل مع صاحب القرض من جهة مركز الاتصالات لاستكمال طلبات وشروط التي قام البنك بتحديدها.

شروط ومتطلبات المنتج

يوجد الكثير من الشروط التي وضعها البنك، ومن أهمها ما يلى:

يجب أن تكون الجنسية للسعوديين فقط لا غير من ضمن الشروط القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة من قبل الحكومة والغير معتمدة التي تقوم بتحويل رواتب العمال والموظفين الذين يعملون بهذه الشركات إلى البنك الأهلي، من خلال نظام سريع وذلك التحويل الرواتب وقد وضعت حد أدنى للراتب وهو 3,000 ريال للسعوديين الحد الأدنى وسوف تكون مدة الخدمة 3 أشهر للسعوديين داخل القطاع الحكومي ويشمل الشرط أيضاً الشركات الكبرى.

حوالى عام للسعوديين في بعض القطاع الخاص وسيكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5,000 ريال سعودى حتى 1,500,000 ريال سعودى ويجب أن يكون عمر لا يقل عن ١٨ عام من تاريخ تقديمه للطلب على القرض للسعوديين، وذلك بشرط ان لا يزيد العمر العميل عن ٦٠ عام عند موعد استحقاق آخر قسط.

كما تشمل الشروط والأحكام 0% رسوم إدارية.

طرق التواصل مع البنك الأهلي السعودي

قام البنك الأهلي السعودية بالاعلان عن طرق مختلفة للتواصل معة، حيث وفر البنك عدة خدمات من أجل أن يحصل عليها العملاء، ولذلك وضح ان البنك أنة يوجد العديد من الأرقام المختلفة للرد علي جميع الاستفسارات من قبل فريق عمل لدي البنك، وهذة الارقام هي التالي:

الرقم الخاص بالمنتجات التمويلية 920000891.

وبالنسبة للرد علي جميع الأسئلة داخل السعودية 920001000.

اما عن الإجابة من قبل خدمة العملاء الخاصة بخدمة الاستثمارات 920001000.

نبذة مختصرة عن البنك الأهلي السعودي

يعد البنك الأهلي السعودي أحد البنوك الكبيرة والمعروفة في المملكة، حيث تأسس البنك عام 1953 علي يد الملك عبد العزيز، وقد تم فتحة في جدة، وقد تم ضم كلا من جمعية سالم وعبد العزيز وقد وضع تحت المسمي البنك الأهلي السعودي، وإضافة إلي ذلك يقوم بتقديم العديد من الخدمات المميزة لجميع العملاء، مما جعلة أفضل البنك في المملكة العربية السعودية.

أهداف البنك الأهلي السعودي

توجد العديد من الأهداف التي يسعي إلي تحقيقها البنك الأهلي السعودي، حيث يقوم بالسعي حول تحقيق الخيار الأفضل للموظفين، كما أنة يقدم العديد من الخدمات الرائعة لعملائة، وأيضاً يسعي دائما إلي تحقيق هدف أنة احسن بنك وأفضلهم في تحقيق الارباح في السعودية.

طريقة الاستعلام عن فروع البنك

يوجد عدة فروع خاصة بالبنك الأهلي السعودي، وهم حوالي 370 فرع، كما يوجد مراكز خاصة بالتحويلات المالية ومتواجدة علي مستوي المملكة، وتوجد خطوات لكي يتم معرفة الفروع الموجودة في المملكة ومواعيدها، فيمكن ان تقوم بفتح الموقع الرسمي للبنك الأهلي السعودي، والضغط علي فروعنا، ثم عليك إختيار المنطقة، وايضا الخدمة التي تريد الاستعلام عنها في الفرع الذي يريدة، ثم الضغط علي بحث، ثم يظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالفرع.

رابط موقع البنك

البنك الأهلي السعودي يقوم بتقديم العديد من الخدمات علي الإنترنت وذلك تسهيلاً علي العملاء، حيث يمكن أن يتم الإنتهاء من العديد من الخدمات المصرفية عن طريق الموقع الخاص بالبنك الأهلي، وذلك حتي لا يذهب العميل الي احدي فروع البنك، حيث يمكن للمواطنين الدخول علي رابط الموقع وهو https://www.alahli.com/ar-sa/Pages/RB-NCB-Home-New.aspx.

شروط التمويل الشخصي المقدم من البنك

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي السعودي، وهي التالي: