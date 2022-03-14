طريقة التقديم علي منحة الأراضي المجانية من وزارة الاسكان السعودية 1443

في ظل حرص الحكومة السعودية على توفير العديد من الخدمات للمواطنين قامت وزارة الإسكان بإطلاق مبادرة سكني ليحصل من خلالها المواطنين على الدعم السكني والحصول على وحدة سكنية صالحة للمعيشة، ومتوفر بها جميع الخدمات ويتمكن المواطنين ممن توافرت لديهم شروط إستحقاق هذا الدعم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة لوزارة الإسكان أو عن طريق منصة نفاذ.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على الأراضي المجانية

تعتبر مبادرة الدعم السكري من أهم وأفضل الخدمات التي قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بإطلاقها، وبفضل هذه المبادرة يمكن الحصول على أرض مجاناً في عدد كبير من محافظات السعودية ومنها محافظة جدة ويوجد عدد كبير من المميزات التي تقوم بتقديمها هذه المبادرة، سوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة التقديم في منحة الأراضي المجانية.

هناك بعض الشروط اللازمة والواجب توافرها وضعتها وزارة الإسكان لضمان حصول المواطنين المستحقين على الدعم اللازمة من برنامج الحصول على الاراضي المجانية من سكني، كما سنوضح فيما يلي أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على أرض مجانية من سكني يحمل الجنسية السعودية، مع ضرورة إثبات تواجد المتقدم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بصفة دائمة هو وأسرته.

تمنح وزارة الإسكان الاراضي المجانية للأسر التي لم يبلغ عمر أبناءها الذكور أكثر من 25 عاماً، وفي حالة الأبناء البنات الغير متزوجات يجب أيضاً ان لا يزيد عمرهم عن 25 عاماً.

لا يحق للأسرة التي سبق لأحد أبناءها الذكور الزواج من قبل الاستفادة من برنامج الاراضي المجانية من سكني.

في حالة رفض طلب التقديم لمخالفة شروط الإستحقاق لا تستطيع الأسرة معاودة تقديم الطلب خلال خمس سنوات من تقديم الطلب السابق.

في حالة حصول الأسرة على المساعدة السكنية من خلال برنامج الارض المجانية من سكني لا يمكنهم الإستفادة مرة أخرى من برامج الدعم السكني التي تقدمها الحكومة السعودية في المملكة.

طريقة التقديم للحصول على الاراضي المجانية من سكني

يتمكن المواطنين من تقديم طلب الحصول على أرض مجانية ضمن برنامج وزارة الإسكان الخاص بالدعم السكني اللازم للأسر المستحقة عن طريق المواقع الإلكترونية، وتتم خطوات تقديم الطلب كالآتي: