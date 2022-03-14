“نظام ساند” أعرف شروط أستحقاق دعم ساند وخطوات التقديم وموعد صرف ساند لشهر رمضان 1443

يبحث الملايين من المواطنين في المملكة، عن شروط استحقاق دعم ساند للتسجيل في النظام، والحصول على الدعم للمتعطلين عن العمل بغير إرادتهم وبسبب أسباب قهرية، يعد برنامج ساند إحدى برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين الأقل دخلاً، نتيجة تعطلهم عن العمل ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني”، سنقدم لكم ألية التسجيل للحصول على الدعم، والشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في الحصول على الدعم.

مع أقتراب شهر رمضان المعظم بدأ المواطنون الذين يحصلون على دعم ساند، في السؤال عن موعد نزول دعم ساند في شهر رمضان 1443 القادم، من أجل مساعدتهم على تلبية الطلبات المتزايدة في شهر رمضان، وأكدت الحكومة صرف الدعم قبل رمضان في ظل إرتفاع معظم السلع الغذائية في الفترة الأخيرة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت من أسعار السلع خاصة القمح، بسبب أن الدولتين من أكبر الدول المصدرة للقمح على المستوى العالمي.

شروط أستحقاق دعم ساند

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون سن الشخص المشترك في النظام أقل من 60 عام.

يكون قد تجاوز مدة العمل المقررة طبقاً للمادة 14 من قانون العمل السعودي.

أن يكون الفرد ليس لديه أي مصدر دخل أخر من أي نشاط أو أي أعمال.

يجب أن لا يكون الشخص قد ترك عمله بمحض إرادته ولكن يكون قد أجبر على ذالك.

أن يكون الشخص المشترك لديه القدرة والرغبة في العمل.

أن يكون الشخص المشترك ملتزم بالتدريبات والتأهيل الذي تحدده الوزارة له.

خطوات التقديم في نظام ساند

الدخول على الموقع الإلكتروني gosi.gov.sa .

. سجل بياناتك الشخصية المطلوبة “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

أنقر على كلمة دخول ليتم تحويلك إلي صفحة جديدة.

أضغط على أيقونة تقديم طلب أستحقاق بنظام ساند.

سجل بياناتك الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها بدقة.

أضغط على إرسال الطلب وأحتفظ برقم الطلب للمراجعة ومتابعته من خلال البوابة الإلكترونية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تهدف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلي توفير الحماية الاجتماعية، من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمشتركين بها، وهي المسئولة عن رعاية العاملين في القطاع العام والخاص داخل المملكة، من أجل توفير حياة كريمه لكافة المنتسبين إليها.