أنواع قرض العمل الحر “تمويل نفاذ” المقدم من بنك التنمية الإجتماعية ومعرفة الفئات المستفيدة حتي يتم الحصول على القرض

يوفر بنك التنمية الإجتماعية للمواطنين السعودين فرصة الحصول على تمويل لأصحاب مهارة معينة أو حرفة ويرغبون في الدعم المادي للإستفادة من هذه الحرفة في عمل مشروع خاص بهم ويعرف هذا التمويل بإسم “تمويل نفاذ” ويحرص هذا التمويل على تحقيق الاستقلال المادي للمواطنين السعودين ويتوفر هذ التمويل من خلال نوعان وهما التمويل النقدي الحر ويصل هذا إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى، والتمويل العيني ويصل إلى 150 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

أنواع قرض العمل الحر المقدم من بنك التنمية الإجتماعية

يتضمن قرض العمل الحر المقدم من قبل بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية نوعان من التمويل وهما عبارة عن التمويل النقدي الحر ويصل هذا إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى، بينما يصل الحد الأقصى للتمويل العيني إلى 150 ألف ريال سعودي.

كما صرح مدير بنك التنمية الإجتماعية أن البنك يقدم العديد من القروض والتمويل ولكن قرض تمويل العمل الحر يعد من أنجح المشروعات التي يكفلها البنك منذ إنطلاق المشروع من عامين حيث استطاع المشروع أن يخدم أبناء الوطن السعودي حيث بلغت نسبة المستفيدين من تمويل نفاذ حوالى 150 ألف مواطن ومواطنة.

شروط قرض نفاذ للنساء

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك التنمية الإجتماعية للحصول على تمويل “نفاذ” للنساء وهي:

يجب أن تكون المتقدمة للحصول على تمويل نفاذ تحمل الجنسية السعودية.

يحق للأم التي لا تحمل الجنسية السعودية ولكن لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية في تقديم طلب الحصول على قرض “نفاذ” للنساء.

لا يسمح بالتقديم للنساء لمن هم أقل من 18 عاماً أو تجاوز عمرهم 60 عاماً.

يسمح البنك بالحصول على قرض نفاذ إذا كان الراتب الشهري للمتقدمة لا يتجاوز 14 ألف ريال سواء كانت تعمل في القطاع العام أو الخاص.

الفئات المستهدفة من قرض العمل الحر “تمويل نفاذ”

يستفيد من تمويل العمل الحر “تمويل نفاذ” العديد من المواطنين السعودين ولكنه يقدم الفائدة الكبرى لفئات مستهدفة حيث يمكننا تعريفهم فيما يلي:

المواطنين العاطلين عن العمل تحت سن 60 عاماً.

الموظفين الذين يعملون في القطاع العام وكذلك الخاص ولكن راتبهم الشهري لا يتجاوز 14000 ريال سعودي.

المواطنين الذين يرغبون في العمل تبعاً للنقل الإشتراكي.

خطوات التقديم على قرض العمل الحر “تمويل نفاذ”

تتلخص خطوات التقديم للحصول على قرض العمل الحر “تمويل نفاذ” من بنك التنمية الإجتماعية بداخل المملكة العربية السعودية في عدة خطوات وهي كالآتي:

أولاً الدخول للموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الإجتماعية.

الحصول على النموذج الخاص بشروط قرض العمل الحر وإستكمال البيانات الخاصة بالنموذج بطريقة صحيحة.

يقوم البنك بعمل فحص للتأكد من إستحقاق الحصول على القرضطبقاً للشروط المدرجة من قبل البنك الخاصة بتمويل نفاذ

يقوم البنك بإرسال رسالة لمقدم الطلب تفيد بقبول الطلب وإرسال جميع المستندات التي أعلنها البنك مسبقاً لإتمام خطوات القرض عبر البريد.

وأخيرا يقدم البنك للمواطن مقدم طلب التمويل استلام القرض لإتمام المشروع.

شروط قروض العمل الحر تمويل نفاذ

يجب أن يكون المتقدم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على تمويل نفاذ لا يقل عن 18 عاماً وكذلك لا يزيد عن 65 عاماً.

لا يسمح لمن يتجاوز الدخل الشهري 20 ألف ريال في الخدمات التخصصية أو 20 ألف ريال في النقل التشاركي من الحصول على قرض العمل الحر “نفاذ”.

لا يحق للأشخاص المدينين للبنك بقرض آخر الحصول على تمويل نفاذ.

رابط التقديم في قرض نفاذ العمل الحر

تنوعت المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية من أجل مساعدة المواطنين من أبناء الوطن في التغلب على متطلبات الحياة اليومية، من بين هذه المبادرات قرض نفاذ العمل الحر والذي ساعد الكثيرين من المواطنين القادرين على العمل على إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم، حيث يتمكن المواطن من التسجيل إلكترونياً للحصول على القرض من خلال رابط بنك التنمية الإجتماعية (sdb.gov.sa) لاستكمال خطوات تقديم طلب الحصول على القرض.