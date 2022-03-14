نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تم التحقق بنجاح الضمان المطور” الاستعلام عن الأهلية SBIS.HRSD.GOV.SA في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالضمان المطور، حيث يريد الكثير من الأشخاص التأكد من أنه تم قبول طلباتهم في الضمان الاجتماعي وهذا عن طريق العبارة “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة ويسر عبر الموقع المخصص لذلك والمسمى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما سنتعرف معكم في حالة قبولكم كيفية معرفة المبلغ الذي ستحصلون عليه، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان الاجتماعي المطور

ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها، وخاصة أنه جاء بتطويرات كثيرة عن النظام القديم، وهذا ليشمل فئات لم تكن مشمولة في نظام الضمان القديم، حيث إن أهم شرط للحصول على الضمان الاجتماعي المطور هو أن يكون دخلك أقل من الحد المانع سواء كنت عاطل أو موظف، وهذا إلى جانب شروط الضمان الاجتماعي الأخرى.

وقد تقدم بالفعل على الضمان المطور المئات بل الآلاف من الأفراد والأسر من جميع أنحاء المملكة، وقد انتظر الكثير حتى الآن على إعلان النتيجة الخاصة بقبول الطلب الذي قدموه، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية معرفة قبولك أم لا، فتابع معنا.

تم التحقق بنجاح الضمان المطور

وانتشرت الكثير من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والتي منها موقع تويتر عن نزول الدفعة الثالثة من الضمان الاجتماعي المطور، وهذا ما يمكنكم التحقق منه، ولكن ينبغى أولا من معرفة على تم قبولكم أم لا وهذا ما سنتابعه في الأسطر القادمة.

كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور

اذهب إلى موقع الضمان المطور وهذا عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور أو عن طريق النفاذ الوطني.

ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك ثم اضغط على تسجيل الدخول.

سينتقل إلى حسابك انزل إلى الأسفل عند الأهلية والاستحقاق.

ستجد النتيجة الخاصة بأهليتك.

معرفة المبلغ المستحق في الضمان الاجتماعي

وقد تعرفنا معكم على كيفية حساب راتب الضمان في مقال حاسبة الضمان المطور، ويمكنكم معرفة المبلغ الذي سينزل بحسابكم في الدفعة التالية عن طريق الخطوات القادمة: