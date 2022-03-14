نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شانجان cs85 هايبرد كوبيه منافس مرسيدس بقسط 600 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد وصولها السوق الأوروبي أصبحت سيارة شانجان cs85 هايبرد كوبيه الرياضية أحد المنافسين الشرسين لسيارات عريقة مثل مرسيدس GLC و BMW X4 ، وغيرها من السيارات SUV كوبيه متوسطة الحجم وكبيرة الحجم ، وهي حاليًا الفئة الأكثر شعبية في أوروبا كما أنها تتميز بسعرها المعقول وذلك على الرغم من أن ظهور Changan CS85 لأول مرة كان في عام 2019 في معرض Guangzhou للسيارات ، وتم إطلاقها في الأسواق في مارس من نفس العام.

يتم تصنيع Changan CS85 من قبل شركة Chang’an Motors وهي شركة سيارات صينية تأسست في 1980، وبدأت إنتاج السيارات في عام 1990 بعد اتفاقية مع Suzuki ، أولاً ، ثم مع Ford أيضًا، ولكن في غضون بضع سنوات ، أصبحت واحدة من أكبر خمس شركات لتصنيع السيارات في الصين، والتي تشمل أيضًا Saic Motor (الأم الجديدة لشركة MG) ، و Dongfeng، و FAW ، و Chery Automobile.

سعر Changan CS85 عالميًا



بدأ طرح النسخة الهجينة من Changan CS85 في الصين بسعر يتراوح ما بين 176900 يوان صيني أي ما يعادل 27 الف دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 100 ألف ريال سعودي أما الفئة الأعلى فقد طرحت بسعر يصل إلى 192900 يوان صيني أي ما يعادل 30 ألف دولار أمريكي أو ما يوازي 112 ألف ريال سعودي، أما بالنسبة للسيارة التي تعمل بالوقود فقد وصل سعرها ما بين 145900 يوان 82 ألف ريال إلى 184.900 يوان أي ما يعادل 108 آلاف ريال.

سعر سيارة شانجان في السعودية



بسعر مخفض حاليًا يمكن شراء CS85 في السعودية بـ 93 ألف ريال للفئة الأولى و102 ألف ريال للفئة الثانية أما الفئة الكوبيه الرياضية فلا توجد حاليًا وهذه السيارة بالتأكيد واحدة من سيارات شانجان الأعلى سعراً. ومع ذلك ، فهي صفقة حقيقية مقارنة مع X4 و GLC-Coupe.

وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى نفس اسم العلامة التجارية المتميز وميزات كهربة عالية التقنية – مقارنة مع السيارات الألمانية – إلا أنها منافس جيد. فالسيارة مجهزة تجهيزًا جيدًا وسريعة وذات نكهة رياضية وتصميم داخلي مدهش في السوق، وتؤكد أن جهود Changan تبدو وكأنها مقنعة وتقترب من من أن تصبح المنافس الأول للعلامات التجارية المتميزة في هذا القطاع غير التقليدي أكثر من أي وقت آخر.

شانجان cs85 من الخارج

من ناحية الشكل والمظهر الخارجي يبدو أن شانجان إس سي 85 تجمع بين سيارتين، فالواجهة الأمامية ، وبفضل الشبكة الكبيرة ذات الخطوط الأفقية وشكل المصابيح الأمامية ، تذكرنا بسيارة ميتسوبيشي ، و Spacestar بسبب تصميمها ، كما تذكرنا بسيارة Outlander بسبب حجمها وعظمتها، لذلك تأتي بواجهة مربعة وقوية، على عكس أشكال السيارة الناعمة تمامًا.

Changan CS85 ِCrossover

تبدو Changan CS85 ِ دراماتيكية مثل غيرها من سيارات SUV بجسمها العريض وركوبها العالي وخط السقف المنحدر بشكل رائع. ويبدو تصميم الكروس أوفر الذي تقوده الموضة في CS85 مناسبًا بشكل خاص لعلامة تجارية جديدة نسبيًا مثل Changan. وفي الوقت نفسه ، تتجلى النكهات الرياضية أيضًا في أنابيب العادم الرباعية ، وشبكة مدمجة ضخمة ومآخذ سفلية ، وسطح محفور ، وعجلات معدنية كبيرة . والسيارة في الواقع أكثر اتساعًا مما يوحي به خط السقف المنحدر بشكل رائع. حيث أن إن مقصورة CS85 المجهزة جيدًا تستوعب بشكل مريح بالغين طويلين في الخلف ، في حين تكتمل الرؤية الخلفية والقدرة على المناورة بكاميرا عكسية ، ونقطة عمياء وتحذيرات مغادرة المسار.

أداء Changan CS85



مدعومًا بنفس المحرك الرائع الموجودة في طراز Changan CS95 الرئيسي والأكبر والأثقل من سيارات الدفع الرباعي، يأتي محرك CS85 رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني ما يجعله أكثر قوة وحيوية بشكل ملحوظ. ينتج محرك CS85 القوي 230 حصانًا عند 5000-5500 دورة في الدقيقة و 266 رطلاً / قدم عبر نطاق واسع يمكن الوصول إليه بسهولة من 1750 إلى 3500 دورة في الدقيقة . وتسارع السيارة من وضع 0 إلى 100 كم / ساعة في 7.5 ثانية وبسرعة قصوى تقدر بأكثر من 200 كم / ساعة. ومن خلال قيادة العجلات الأمامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية سلسة وذات 8 سرعات، فإن محرك CS85 يتميز بكفاءة استهلاك الوقود إلى 7.9 لتر / 100 كم.

محرك Changan CS85

يتميز محرك CS85 بسرعة دوران منخفضة نسبيًا ولكن الأداء قوي بشكل عام مع سحب متوسط ​​المدى لتجاوز وتسلق المنحدرات بثقة، وهو مستجيب بشكل ملحوظ. من خلال الشاحن التوربيني الذي يلف بسرعة، يبدو أن محرك CS85 يلغي تقريبًا التأخير المنخفض الذي غالبًا ما يرتبط بالمحركات ذات الشحن التوربيني. ويخلص المحرك من التباطؤ ، ويمسح بقوة دفع على المدى المتوسط. يتميز المحرك وعلبة التروس في CS85 ، المصقولين ، بأربعة أوضاع قيادة عادية ، ورياضية ، وبيئية ، وثلجية ، والتي تعدل التحكم في الفرامل، وتغيير السرعات ، وغيرها من الخيارات.

تجربة Changan CS85

من خلال قوتها وعزم الدوران على الطرق الممهدة عبر عجلاتها الأمامية، توفر CS85 جرًا واثقًا ، وسحب خفيف في التوجيه عند التسارع من حالة السكون ، مثلها مثل المركبات القوية ذات الدفع الأمامي. وعلى الطريق تنطلق CS85 بثقة وتناور بشكل رائع مع المنعطفات وتوفر فرامل قوية تمنحك الثقة والاطمئنان أثناء القيادة ، مع توجيه خفيف أو عزم دوران واضح في الزوايا الضيقة بشكل خاص والمنحدرة بشدة .

تجربة Changan CS85 داخل المدينة

يترك اختبار القيادة داخل المدن انطباعًا أوليًا جيدًا يوفق بين القوة الديناميكية وراحة الركوب. تستجيب تشانجان CS85 عند المنعطفات مع تحكم جيد في الهيكل بالكامل ، وتوفر في الوقت نفسه قبضة فرامل قوية ومطمئنة عند المخرج. يبدو أن إطاراتها 225 / 55R19 توفر قبضة جيدة وامتثالًا للقيادة ، في حين أن توجيهها كان سريعًا وخفيفًا ومباشرًا ودقيقًا. وفي هذه الأثناء ، بدا طراز CS85 مستقرًا بسرعة ، نظرًا لأنه قابل للمناورة ولكنه ملتزم من خلال الزوايا.

عوامل الرفاهية في Changan CS85



مع تنجيد من الجلد باللون الأحمر الغامق ولوحة عدادات سوداء متباينة، وعجلة قيادة محدبة، ومقاعد رياضية قابلة للتعديل كهربائيًا، تتمتع CS85 بأجواء رياضية وفاخرة في الداخل. تتميز CS85 ، الأنيقة بالكونسولت المركزي العريض والعالي وتصميمها الموجه أفقيًا ، بتخطيطات جديدة وسهلة الاستخدام ، بما في ذلك شاشات المعلومات والترفيه المزدوجة ومجموعة العدادات القابلة للتكوين. وضع القيادة مريح وداعم ، ولكن يمكن أن يستفيد من قابلية تعديل الوصول إلى التوجيه الأطول قليلاً. وفي الوقت نفسه ، تم تجهيز CS85 جيدًا براحة وأمان وميزات تقنية شاملة ، حتى بما في ذلك إمكانية ركن السيارة عن بعد التي يتم تنشيطها بواسطة المفتاح.

تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2022

يبدأ سعر شانجان CS85 ليمتد 2022 في السعودية عند 93 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 107 آلاف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة لدى وكيل شانجان في السعودية، ويمكن الحصول عليها نقدًا أو الشراء من خلال أحد عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية بحسب الشروط والمواصفات التالية:

عروض تقسيط السيارات بـ600 ريال شهريًا على مدى 60 شهرًا أو 84 شهرًا بحسب شروط الوكيل وحالة العميل المادية والتي من أبرزها سداد دفعة مقدمة ودفعة تملك في نهاية التمويل.

التقسيط بدون دفعة أولى حيث قد يصل هنا قيمة القسط الشهري إلى ألف ريال أو أقل قليلًا بحسب مدة التمويل وباقي السعر يسدد في نهاية التمويل بحد أقصى 40 % من السعر.

يبقى التأكيد على أنه للحصول على أفضل تقسيط يجب سداد الضريبة المضافة نقدًا ومعدل الزيادة السنوية أي تجريد السعر من كافة الرسوم والزيادات التي تنشأ بسبب التقسيط بالتالي يظل السعر هو 93 ألف ريال يتم توزيعه على شهور التقسيط .

Changan CS85 تنافس مرسيدس بنز

منذ إطلاقها في 2019، تمثل Changan CS85 كوبية مناورة الشركة الصينية لاقتحام سوق السيارات الكروس أوفر ذات الأربعة أبواب العصرية والمتخصصة إلى حد ما، وبالنظر إلى خط السقف المنخفض والأبعاد والأداء ، تجد CS85 نفسها في شريحة واحدة مع BMW X4 و Mercedes-Benz GLC-Class Coupe كأقرب منافسيها، وربما تكون مزايا Changan الأفضل حتى الآن ، حيث إن سيارة شانجان CS85 تشير إلى أنها تمثل تحديًا قابلاً للتطبيق وبأسعار منافسة جدًا لإصدارات محرك الاحتراق رباعي الأسطوانات للسيارات الألمانية المنافسة.

مقارنة Changan CS85

وصلت موضة السيارات الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات إلى الصين في تجربة رائعة تشكلها تشانجان CS85. هذه السيارة قيد الإنتاج منذ عام 2019 ، وهي تستمد قوتها من سيارات الكوبيه عالية العجلات التي أطلقتها BMW أولاً مع X6 ، ثم من قبل مرسيدس خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، واليوم في زيادة مستمرة ، لدرجة أنها وصلت أيضًا إلى العلامات التجارية الشعبية.

أفضل عروض تقسيط السيارات

في البداية ننصح بعدم تقسيط السيارات الصغيرة منخفضة الثمن لأن السعر هنا سوف يتحمل المزيد من الأعباء المالية والتي من أبرزها الزيادة السنوية والتي تتراوح ما بين 6-12 % بحسب العديد من العوامل مثل سعر السيارة قبل التقسيط وقيمة القسط الشهري وعدد الأقساط ودخل العميل والالتزامات المالية الأخرى.

وينصح بوجه عام بزيادة الدفعة المقدمة وزيادة القسط الشهري لأن كلما زادت الدفعة الأولى تناقص المبلغ المتبقي من ثمن السيارة وكلما زاد القسط الشهري تراجعت قيمة الزيادة السنوية بالتالي يتراجع سعر السيارة النهائي.