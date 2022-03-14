نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي نتائج الطلاب madrasati رابط وطريقة استخراج الشهادات لولي الأمر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط دخول منصة مدرستي نتائج الطلاب 1443 لاستخراج شهادات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث اعتمدت بعض المدارس لمراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية نتائج الطلاب للفصل الثاني وأعلنت عن إتاحتها عبر منصة مدرستي التعليمية أو عبر تطبيق مدرستي النتائج الرسمي، وعبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1443، وتُعد منصة مدرستي التعليمية إحدى أدوات وزارة التعليم عام للتعليم عن بُعد بل هي الأداة الأهم والتي من خلالها تم إنجاح العملية التعليمية للعام الدراسي الاستثنائي الجاري، حيث تم من خلالها إنجاز كافة الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية هذا العام، فكانت هي البديل الأمثل للتعليم الحضوري، ومن خلال موقع ثقفني نوفر خطوات استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي، بالإضافة إلى توفير رابط منصة مدرستي ورابط دخول نظام نور للنتائج المركزي.

منصة مدرستي نتائج الطلاب 1443

تعتبر المنصة التعليمية هي إدارة التعلم الإلكتروني الذي تم اعتماده من جانب وزارة التعليم عام بالمدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية باعتبارها البديل الأمثل للدراسة الحضورية بالمدارس، حيث تحتوي المنصة على عدد من الأدوات والبرامج التفاعلية مثل برنامج مايكروسوفت تيمز المخصص لإنشاء وإدارة الفصول الافتراضية للطلاب والطالبات.

أما عن طريقة التعليم الإلكتروني فتتم تزامنياً من خلال المنصة الإلكترونية والفصول الافتراضية على تيمز، وغير تزامنياً عن طريق المحتوى التعليمي المتوفر مثل الدروس المُسجلة والإثراءات وقنوات عين الفضائية التعليمية والأنشطة التعليمية والواجبات والتواصل المجتمعي وغيرهم المزيد من أدوات المنصة.

وبعد الانتهاء من تنفيذ اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري التي تمت بشكل حضوري في المدارس، فقد أعلنت كافة المدارس بمراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي عن توفير النتائج للطلاب بعد اعتمادها من قبل القادة، حيث يمكن الإطلاع على الشهادات من خلال نظام نور للنتائج المركزي سواء بحساب الطالب أو ولي الأمر.

وقد أطلقت الوزارة تطبيق مدرستي نتائج الطلاب للأجهزة الذكية لإظهار واستعراض شهادات الطلاب، إلى جانب إمكانية عرض ملف الطلاب بما يشتمل عليه من بيانات شخصية ودراسية سواء للطالب أو ولي أمره، حيث يتاح من خلاله استعراض درجات الطالب على مدار العام الدراسي سواء أعمال السنة والنتيجة النهائية، ويجب العلم أنه لكي تتمكن من تسجيل دخول التطبيق أن يكون المستخدم نشط وفعال في نظام نور المركزي كطالب أو ولي أمر.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

تم الإعلان رسمياً من قبل بعض المدارس بالتعليم العام عن اعتماد نتائج الطلاب ومن ثم رفع الشهادات على منصة مدرستي وعبر موقع نور المركزي 1443، لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من خلال (مدرستي – نظام نور) سوياً وبشكل مباشر من حساب الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

وهناك بعض المدارس لم تُعلن عن إتاحة شهادات الطلاب عبر منصة مدرستي، ففي حال تم اعتماد النتائج ومن ثم رفعها في المنصة فسوف يتمكن الطالب أو ولي الأمر من استخراج الشهادة عن طريقها، أما في حال عدم رفع شهادات الطلاب في المنصة، فلن يتمكن الطالب من استخراج نتيجته عن طريقها، ويجب التوجه إلى نظام نور للنتائج لاستخراج نتائج الفصل الدراسي الثاني، وتتمثل خطوات استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي في التالي:

دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الابن (schools.madrasati.sa). النقر على أيقونة التقويم بالقائمة الرئيسية. في حال تم رفع النتائج عبر المنصة، ستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول بمنتصف الصفحة، قم بالنقر عليها. النقر على الملفات بصيغة PDF لتحميل الشهادات على الجهاز الخاص بك. قم بالبحث عن شهادة ابنك ضمن الشهادات الخاصة بطلاب الصف الذي يدرس فيه الابن.

خطوات الاستعلام عن نتيجة طالب في نظام نور

يبحث أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام عن كيفية استخراج نتائج الطلاب بالمراحل الثلاث من موقع نظام نور لولي الأمر أو الطالب، وذلك نظراً لعدم تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط حتى الآن، لذلك قمنا بتوضيح الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج لكل مرحلة دراسية من نظام نور لنتائج الطلاب بالتالي:

استخراج نتيجة طالب بالمرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. استخراج نتائج الطلاب بالمرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. استعلام نتائج الطلاب بالمرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa).

ووفقاً لخطة التقويم الدراسي المُعدلة لعام 1442 أو الخطة الزمنية لأعمال الدراسة بالمملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 16 جمادي الأولى الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م.

طريقة إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور

لم يتمكن بعض أولياء الأمور في الوقت الحالي من دخول نظام نور المركزي لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول، لذلك قمنا بتوفير الخطوات الصحيحة لإعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة السر للطالب أو ولي الأمر بالتالي:

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال الجدول التالي:

ممتاز من 45 إلى 50 جيد جداً من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 فأقل

الحصول على بيانات المستخدم في منصة مدرستي

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن آلية الحصول على بيانات المستخدم في منصة مدرستي التعليمية من خلال قائد المدرسة، حيث يستطيع قائد المدرسة تصدير بيانات المستخدم “حساب مايكروسوفت” وكلمة السر للطلاب المُسجلين لديه بالمدرسة عن طريق اتباع خطوات يتم من خلالها إرسال رسالة لولي أمر الطالب، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من حساب قائد المدرسة.

اختيار “إدارة الطلاب”.

النقر على “إدارة بيانات الطلاب”.

اختيار تعديل بيانات الطالب من أيقونة القلم.

الضغط على أيقونة “عرض كلمة المرور الافتراضية”.

يتم استخدام المعلومات المعروضة أمام قائد المدرسة لإرسال رسالة لولي الأمر تتضمن اسم المستخدم وكلمة السر للطالب.