تعلمي طريقة عمل كريم المساج باستخدام الزيوت الطبيعية وبدون تكلفة نهائياً

يحتاج الجسم من وقت لآخر الي عمل مساج وتدليك للجسم، وذلك قد يساعد على الشعور بالراحة وخاصتًا إذا كان يوجد بعض الالم في بعض المناطق في الجسم، فهو يساعد في تخفيف من شدة الالم، والتقليل من الشعور بالتوتر، كما أن المساج له دور فعال في تنشيط الجسم وزيادة الطاقة والحيوية بشكل رائع، ومن أهم المواد التي تستخدم في عملية التدليك هو كريم المساج وهو الذي يتكون من مجموعة من الزيوت الطبيعية، والآن يمكنك القيام بعمل كريم المساج في المنزل وهو ما سوف نتعرف عليه الآن في هذا المقال.

زيت اللافندر و زيت اللوز لعمل كريم المساج

هذه الزيوت قد تساعد في زيادة الشعور بالاسترخاء، والراحة للجسم كله ويمكن من خلالها عمل افضل كريم لعمل المساج وتحقيق ذلك وطريقة التحضير هي كالاتي:

المكونات

ملعقتين كبار من زيت اللافندر.

ملعقتين كبار من زيت اللوز.

ملعقتين كبار من زيت البرتقال الطبيعي.

ملعقتين أيضًا من زيت الروزماري.

طريقة التحضير

اخلطي كل هذه الزيوت بشكل جيد مع بعضها البعض، ويمكن القيام تدفئتها قليلًا على النار وذلك لزيادة التجانس بين هذه المكونات.

قومي بتعبئة الزيوت مع بعض والاحتفاظ بها في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس.

وتستخدم قبل المساج لتسهيل عملية التدليك بشكل أفضل وتحقيق أفضل نتيجة.

استخدام زيت الحبهان و وزيت الياسمين لعمل كريم مساج

عند استخدام هذه المكونات لعمل المساج فهي تساعد في تجديد كافة الجسم. الشعور بالنشاط والحيوية، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

ربع كوب من زيت بذور العنب أو زيت الجوجوبا.

بعض القطرات من زيت الليمون الطبيعي.

خمس حبات من الهيل.

بعض القطرات القليلة من زيت الياسمين.

أربع نقاط من زيت النعناع.

طريقة التحضير والاستخدام