نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تطبيق مدرستي النتائج 1443 أيفون وأندرويد لاستخراج نتائج وشهادات الطلاب بالهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تطبيق مدرستي النتائج 1443 بعد أن أعلنت مدارس التعليم العام عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال التطبيق للأيفون والأندرويد، حيث يستطيع ولي الأمر الآن الإطلاع على نتائج الأبناء من خلال تحميل التطبيق على الجوال الخاص به، ومن ثم استعراض النتائج المرتبطة بحساب ولي الأمر، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب كافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية لجميع المراحل الدراسية عن نشر نتائج الطلاب بعد اعتمادها عبر نظام نور نتائج الطلاب المركزي، فمن يرغب في استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق وكلمة المرور، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط نظام نور تسجيل دخول الرسمي المرفق بالمقال.

رابط تطبيق مدرستي النتائج 1443

تم الإعلان من قبل العديد من مدارس التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق تطبيق مدرستي للشهادات أو لنتائج الطلاب لاستخراج شهادات الفصل الدراسي الثاني 1443، فمن يجد صعوبة في استخراج نتائج الطلاب من نظام نور المركزي، يمكنه استخدام التطبيق للإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات الآن من خلال إدخال بيانات حساب ولي الأمر أو الطالب.

وقد أطلقت وزارة التعليم تطبيق نتائج الطلاب للأجهزة الذكية من أجل إظهار واستعراض شهادات الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب إمكانية عرض ملف الطلاب بما يشتمل عليه من بيانات شخصية ودراسية سواء للطالب أو ولي أمره، حيث يتاح من خلاله استعراض درجات الطالب على مدار العام الدراسي سواء أعمال السنة والنتيجة النهائية، ويجب العلم أنه لكي تتمكن من تسجيل دخول التطبيق أن يكون المستخدم نشط وفعال في نظام نور المركزي كطالب أو ولي أمر.

وقد تم إيضاح أن آلية تسجيل دخول تطبيق النتائج عن طريق حساب نظام نور لولي الأمر أو الطالب “اسم المستخدم – كلمة المرور”، فنظراً لوجود خلل في نظام نور لولي الأمر لكثرة الضغط عليه من جانب المستخدمين، فيعتبر التطبيق هو البديل الأمثل لإظهار نتيجة طالب، ويتوجب العلم أن بيانات الدخول ليست بيانات منصة مدرستي للنتائج 1443.

وإنما بيانات نظام نور لنتائج الطلاب، فمن يرغب في الحصول على تطبيق منصة مدرستي الرسمي، يمكنه ذلك من خلال دخول المتجر الإلكتروني للهاتف الجوال، ثم البحث عن “مدرستي النتائج”، حيث توفر الوزارة نسخة لجوالات أيفون ونسخة أخرى للأندرويد، ومن ثم تنزيل تطبيق مدرستي النتائج من خلال النقر على “تثبيت”، ويمكن الحصول على رابط تحميل البرنامج وفق نظام التشغيل من خلال التالي:

تطبيق مدرستي للأندرويد (madrasati.play.google).

تطبيق مدرستي أيفون (madrasati.apps.apple).

رابط نظام نور نتائج الطلاب 1443

يتاح الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تسجيل الدخول إلى نظام نور للنتائج المركزي سواء من حساب ولي الأمر أو الطالب، وفي حال فقدان كلمة المرور أو اسم المستخدم، فيمكن الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بالنقر على رابط بوابة النفاذ الموجود بالواجهة الرئيسية لنظام نور، ومن ثم إدخال رمز التحقق ليتم التحويل للصفحة الرئيسية لبرنامج نور 1443.

حيث توفر وزارة التعليم عام إمكانية الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور للنتائج من خلال تعبئة بيانات المستخدم الحاصل عليها من المدرسة التابع لها الطالب، وعند نسيان أحد البيانات يمكن استعادتها مرة أخرى من خلال النقر على “هل نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور”، ثم إدخال رقم الهوية لمطابقتها، وفي حال التحقق من الهوية، سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور الجديدة.

كما يمكن الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب من خلال بوابة نفاذ بتعبئة بيانات أبشر، وفي حال واجهتك مشكلة أثناء استخدام موقع نور بالهوية، فيمكنكم الحصول على شهادات الطلاب من خلال تطبيق مدرستي النتائج للجوال، ويمكنكم الحصول على رابط دخول نظام نور من خلال التالي:

رابط نظام نور تسجيل دخول (noor.moe.gov.sa).

نتائج نظام نور برقم الهوية 1443

يجب العلم أن وزارة التعليم لن تقوم بتفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، حيث يعد رابط نفاذ هو البديل لموقع نور بالسجل المدني وبدون كلمة سر، لذلك يجب محاولة الدخول إلى نظام نور من خلال تعبئة البيانات المستلمة من المدرسة التابع لها الطالب، وفي حال تعذر الدخول، عليك تثبيت تطبيق مدرستي النتائج من المتجر الخاص بجوالك أو الدخول من بوابة نفاذ.

حيث ربطت الوزارة بوابة النفاذ الموحد ببرنامج نظام نور لكي يتمكن ولي الأمر أو الطالب من الدخول إلى الحساب الشخصي حال فقدان اسم المستخدم أو كلمة المرور، وتعتبر بوابة نفاذ هي بديل موقع نور بالهوية أو بالسجل المدني وبدون كلمة سر، وبعد إعلان مدارس الثانوية إطلاق نتائج الطلاب بعد اعتمادها رسمياً من قبل القادة، فقد أصبح بالإمكان استعلام شهادات الطلاب من خلال نو نتائج أو عن طريق تطبيق النتائج المتوفر على المتجر الإلكتروني.

ومن يرغب في استخراج الشهادات الآن للأبناء عن طريق تطبيق النتائج، فيجب عليه إدخال بيانات الدخول الخاصة بحسابه في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، ثم اختيار رابط التحميل الخاص بنظام التشغيل للجوال لديه سواء كان الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS، ثم تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول بكتابة بيانات نور نتائج 1443، وسيتم عرض شهادات الطلاب بشكل مباشر على التطبيق التابع لوزارة التعليم عام.