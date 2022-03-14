يعد موضوع الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة ابشر واحداً من أكثر المواضيع التي يتم مناقشتها حالياً في أوساط الوافدين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية حيث أصبح لزاماً على الوافدين والعمالة الأجنبية استخراج إقامة طوال فترة مكوثهم داخل المملكة وقد قامت الحكومة باعتماد عقوبات لمن يتخلف عن تجديد الإقامة عقب انتهائها وتتراوح العقوبات فيما بين الغرامات المالية وحتى الترحيل، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة ابشر 1443، فقط تابع قراءة ما يلي.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال ابشر

تزايدت عمليات البحث خلال الأونة الأخيرة عبر محرك البحث جوجل عن خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة ابشر وهو الأمر الذي يشغل تفكير الوافدين والمقيمين في السعودية كثيراً وفيما يلي سنستعرض لكم هذه الخطوات:

فتح الموقع الرسمي لمنصة ابشر.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ثم قم بكتابة رمز التحقق.

سوف يظهر أمامك قائمة خيارات قم بالضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بفتح قسم الجوازات واضغط على خيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

عند الضغط على هذا الخيار ستفتح نافذة أخرى يتواجد بها بعض الخانات الخاصة بالمعلومات الشخصية.

قم بإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك ثم قم بكتابة رقم الإقامة في المكان المخصص له.

بعد ذلك يُرجى إدخال رمز التحقق ثم كلمة المرور والضغط على زر عرض.

وفي النهاية سيكون بإمكانك الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالإقامة.

شروط تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية

قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها قبل الشروع في تجديد الإقامة وهي كالتالي.