موعد صرف راتب التأهيل الشامل وسلم الرواتب 1443

يستهدف برنامج التأهيل الشامل الأشخاص من ذوى الإعاقة لمنحهم الدعم اللازم لمواجهة متطلبات الحياة، حيث اهتمت وزارة التنمية الإجتماعية بتحديد موعد محدد لصرف رواتب التأهيل الشامل وهو يوم 26 من كل شهر ميلادي وإذا وافق هذا اليوم من الشهر إجازة رسمية للمملكة سوف يتم ترحيل الراتب لليوم التالي أو تقديمه لليوم السابق، ويتمكن المواطنين المستحقين للدعم من صرف المبالغ المخصصة لهم من خلال وسائل الصرف المتوفرة في كافة مدن الدولة.

سلم رواتب التأهيل الشامل 1443

يعد راتب التأهيل الشامل هو أبرز اشكال الدعم المقدم من وزارة التنمية الإجتماعية إلى المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عن طريق رواتب شهرية تمنحها الوزارة لهؤلاء لمساعدتهم في التغلب على قضاء حوائجهم المعيشية دون التأثر بإصابتهم وكذلك حرصاً من الدولة على تقليل الآثار الناتجة عن الإعاقات لدى الأفراد المعاقين كما يتم تحديد الرواتب التي يحصل عليها مستفيدي التأهيل الشامل وفقاً لدرجة الإعاقة ونوعها بعد الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالمستفيد من قبل الجهات المختصة.

تم تقدير الرواتب الخاصة بالتأهيل الشامل المقدمة للمستحقين من قبل وزارة التنمية الإجتماعية كما سنذكر فيما يلي:

يبلغ قيمة الدعم المقدم للمرضى الذين يعانون من الصرع والتوحد وكذلك الإكتئاب حوالي 10.000 ريال شهرياً.

قيمة دعم برنامج التأهيل الشامل لمرضى الإعاقة الطرفية والذي تم بتر إحدى أطرافه حوالي 14.000 ريال سعودي شهرياً.

تقدر قيمة دعم التأهيل الشامل لمرضى الشلل الرباعي والتام والتي يتم منحها لهم بشكل شهري حوالي 20.000 ريال سعودي.

بينما يقدر قيمة دعم التأهيل الشامل للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الرئوية والجلدية حوالي 10.000 ريال سعودية شهرياً.

يمنح برنامج التأهيل الشامل لمرضى الإعاقة الذهنية دعم شهري مقداره 20.000 ريال سعودي.

يحصل مرضى التشوه الخلقي على دعم من التأهيل الشامل بشكل شهري قيمته حوالى 10.000 ريال سعودي.

يبلغ قيمة راتب التأهيل الشامل للمرضي الذين يعانون من شلل ثلاثي أو رباعي حوالي 14.000 ريال سعودي.

مواعيد صرف رواتب التأهيل الشامل للمستحقين

تزايدت تساؤلات المستحقين لرواتب التأهيل الشامل وعمليات البحث عبر المواقع الإلكترونية عن موعد صرف الدعم المقدم لهم من قبل وزارة التنمية الإجتماعية، حيث اهتمت الجهات المسؤولة عن توضيح موعد نزول الرواتب وقالت إن الموعد المحدد لصرف الرواتب هو يوم 26 من كل شهر ميلادي وإذا وافق هذا اليوم من الشهر إجازة رسمية للدولة سوف يتم ترحيل الراتب لليوم التالي أو اليوم السابق.

ويتضح مما سبق أن موعد صرف رواتب برنامج التأهيل الشامل لشهر رجب سوف تكون يوم (الأحد الموافق 2022-02-27م)، حيث يستطيع المستحقين للدعم صرف المبالغ التي خصصتها لهم الوزارة عبر وسائل الصرف الموقعة والمتوفرة في كافة مدن الدولة.

يستهدف برنامج التأهيل الشامل الأشخاص من ذوي الإعاقة والمرضى بأمراض مزمنة بعد الإطلاع على التقارير الموضحة لنسبة الإعاقة، حيث يتم تحديد قيمة الراتب وفقاً لنوع الإعاقة أو المرض المصاب به الفرد، فنجد أنة يحصل مرضى الشلل الرباعي والتام من التأهيل الشامل على دعم، ومرضى الإعاقة الطرفية وقد تم بتر إحدى أطرافه على دعم مالي من التأهيل الشامل.