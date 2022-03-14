عاجل- هدف وحيد.. زيلينسكى يكشف مهمة الوفد الأوكرانى فى المباحثات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى -فى خطاب عبر الفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- "الآن وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الروسى. يتحدث ممثلو وفدى بلداننا عبر الفيديو كل يوم. ولدى وفدنا مهمة واضحة -ألا وهى القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين".
وأشار إلى أن لقاء مثل هذا هو "قصة صعبة"، فهو طريق صعب لكنه ضرورى، ومضى قائلا إن "هدفنا هو أن تحصل أوكرانيا على النتيجة الضرورية فى هذا النضال، وفى هذا العمل التفاوضى، وهو أمر ضرورى للسلام وللأمن، وحتى يكون لدينا ضمانات طبيعية وفعالة".
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