عاجل- تحطم ثانى طائرة مقاتلة فى تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الجوية التايوانية، اليوم الإثنين، تحطم طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 إثر سقوطها فى البحر قبالة الساحل الجنوبى الشرقى لتايوان اليوم، معللة الحادث بوجود مشاكل ميكانيكية، فى حين نجا الطيار.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن هذا ثانى حادث من نوعه لطائرة مقاتلة فى تايوان فى غضون 3 أشهر فى تايوان. وقالت القوات الجوية إن الطائرة فرنسية الصنع أقلعت فى مهمة تدريبية من قاعدة تشيهانج الجوية فى تايتونج، وأبلغت عن اضطرارها للعودة بعد مشكلة ميكانيكية. وأضافت أن الطيار قفز فى البحر جنوبى القاعدة الجوية وأنقذ بطائرة هليكوبتر وهو فى حالة جيدة. وكانت القوات الجوية علقت التدريب القتالى لأسطولها من طراز إف-16، بعد تحطم مقاتلة إثر تحديثها فى الآونة الأخيرة، وسقوطها فى البحر ومقتل طيارها.

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