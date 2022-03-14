عاجل- روسيا تخرج 4 آلاف منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، صباح اليوم الإثنين، إن القوات الروسية أخرجت من الخدمة 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية فى 24 فبراير الماضى.
وأضاف أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الروسية، أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية بينها واحدة من طراز "Bayraktar TB-2"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
بذلك تضمنت حصيلة الأهداف العسكرية الأوكرانية التى تم تدميرها حتى الآن 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و124 راجمة صواريخ، و457 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و1028 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.
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