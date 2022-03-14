عاجل- إيلون ماسك يكشف عن أزمات طاحنة للاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وكتب إيلون ماسك عبر صفحته بموقع "تويتر": "تواجه (SpaceX) و(Tesla) فى الآونة الأخيرة الضغط التضخمى الكبير فى مجال المواد الخام والمواد اللوجستية. ونحن لسنا وحدنا"، داعيا متابعيه للتفكير فيما سيكون عليه التضخم فى السنوات القليلة المقبلة. واستعان رجل الأعمال الأمريكى بمقال لصحيفة فايننشال تايمز، بتاريخ 3 مارس الجارى، يحذر من ارتفاع أسعار البضائع إلى أعلى حد منذ عام 2008، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات بالمواد الخام على خلفية الوضع فى أوكرانيا.

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