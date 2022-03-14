نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية طريقة تقديم طلب تخصيص راتب الوفاة ssc.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التحول الرقمي الذي تنشده المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت اليوم رابط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، الذي من خلاله سيتم تقديم خدمة تقديم طلب تخصيص راتب الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن إصابة إلكترونياً، تيسيراً على الورثة وتحقيق لرؤية المملكة الإستراتيجية في تقديم كافة الخدمات إلكترونية، في ظل تفشي وباء كوفيد 19 ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم.

أضافه المؤسسة في بيان صحفي لها صدر أمس الأحد 13 مارس، أن الخدمة الجديدة تمكن ورثة المتوفي من تقديم طلب الحصول على راتب الوفاة إلكترونياً، دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر المؤسسة كما كان يحدث في السابق، وأشارة المؤسسة إلي ألية تقديم الطلب إلكترونياً، والخطوات الواجب إتباعها في إرسال طلب الحصول على الراتب وهي كما يلي.

الضمان تطلق خدمة تقديم طلب تخصيص راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية إلكترونياًhttps://t.co/jeYO7VHYQX — المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) الضمان تطلق خدمة تقديم طلب تخصيص راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية إلكترونياًhttps://t.co/jeYO7VHYQX — المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) March 13, 2022

رابط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية

الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة على شبكة الإنترنت ssc.gov.jo. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من قريب المتوفي ” الرقم الوطني/ كلمة المرور” النقر على أيقونة طلب التقاعد للمتوفي. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة. الضغط على إرسال الطلب وبذالك تتم عملية تقديم الطلب.

طرق التواصل مع مؤسسة الضمان

pic.twitter.com/eEn8ba2Pcx — المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) pic.twitter.com/eEn8ba2Pcx — المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) March 14, 2022

أتاحت المؤسسة وسائل متعددة للتواصل بها تيسيراً على المتعاملين معها، فيمكن التواصل مع المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي” “فيس بوك وتويتر و إنستغرام ويوتيوب وبودكاست الضمان” كما خصصت الرقم الاتصال الموحد “117117” وأكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن هذه الخدمة إلزامية الآن من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.

أهداف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تعمل المؤسسة على تأمين الحد الأدنى لحياة كريمه للمواطن الأردني المؤمن عليه. العمل على تخفيض نسبة الفقر بين المواطنين داخل المملكة. العمل على أستقرار المواطن النفسي في العمل وعدم الخوف من المستقبل. العمل على دفع التنمية الاقتصادية إلي الأمام والعمل على تكافل وتكامل المجتمع الأردني.

نبذة مختصرة عن المؤسسة

المؤسسة صدر بها مرسوم ملكي من جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله عام 1977 ميلادي، من أجل العمل على استقرار المجتمع، وتحقيق قدر من الطمأنينة بين المواطنين المؤمن عليهم العاملين في الدولة، من أجل أن يعيش المواطن الأردني حياة كريمه تليق به داخل المملكة.