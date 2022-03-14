نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب راتب الوفاة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردن ssc.gov.jo في المقال التالي
رابط تقديم طلب راتب الوفاة، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد أن أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية، خدمة إلكترونية لتخصيص راتب الوفاة ضمن التحديثات التي تقوم بها المؤسسة توفيراً على المتعاملين معها، للحصول على خدمات المؤسسة دون الحاجة للذهاب للمكاتب والتزاحم وتوفيراً للوقت والمجهود، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نهتم بتقديم أهم الأخبار التي تخص المواطن بمختلف الدول، وعرضها من مصادرها الرسمية مع توفير التفاصيل والرد على أهم التساؤلات التي تخص الموضوع، وخلال السطور التالية سنوضح لكم متابعينا الرابط الرسمي لتقديم الطلب بالخطوات.
الضمان تطلق خدمة تقديم طلب تخصيص راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية إلكترونياًhttps://t.co/jeYO7VHYQX
— المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan)
الضمان تطلق خدمة تقديم طلب تخصيص راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية إلكترونياًhttps://t.co/jeYO7VHYQX— المؤسسة العامة للضمان الإجتماعيSSC_Jordan (@SSC_Jordan) March 13, 2022
رابط تقديم طلب تخصيص راتب بعد الوفاة
- الدخول على الموقع الإلكتروني “ssc.gov.jo“.
- النقر على خدمات المتقاعدين.
- اختيار خدمة طلب التقاعد للمتوفي.
- تعبئة البيانات المطلوبة.
- الضغط على إرسال الطلب.
من له الحق في تقديم الطلب
|جنسية المتوفي أردني
|جنسية المتوفي غير أردني
|أحد أقارب المتوفي من الدرجة الأولي
|أحد أقارب المتوفي أو الوكيل
خدمة تقديم طلب تخصيص راتب بعد الوفاة إلكترونياً
أكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية على أن التطوير الحاصل لهذه الخدمة يتمثل في، تحويل الخدمة من الاتصال على مركز الاتصال الموحد “117117”، إلى التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة تسهيلاً على المواطنين وتوحيد للإجراءات، حيث يتم فحص ومراجعة البيانات وتحديد الورثة المستحقين للحصول على راتب بعد الوفاة، ويتم الصرف من خلال الحساب البنكي المحدد بالبيانات على أن يكون معتمد لدي المؤسسة.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردن
تعمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية على تقديم العديد من الخدمات للمتعاملين معهما، فهي تقدم خدماتها للمؤمن عليهم سواء أفراد أو منشآت بالإضافة للمتعطلين عن العمل، فمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة بدل التعطل مساند 1، كما تقدم خدمة حجز موعد للمراجعة التأمينية، ضمن عملية التحديث والتطوير التي تقوم بها المؤسسة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالاهتمام بالتحول الرقمي لمختلف خدماتها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، وما أحدثه من نسبة إصابات ووفيات كبيرة على مستوي العالم، وتؤكد المؤسسة أنه في حالة وجود استفسار عن أي من الخدمات يتم التواصل من خلال موقعها الإلكتروني أو الحساب الرسمي على الفيسبوك أو تويتر.
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