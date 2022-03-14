مصرع 7 أشخاص فى حريق بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات المحلية، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية اليوم، أن الحريق اندلع فى حوالى الساعة 2:08 صباح اليوم الإثنين، فى حى هوندلون بمدينة باوتو، وتمت السيطرة عليه بعد حوالى ساعة واحدة، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص.
وأشارت إلى أن أعمال الإنقاذ انتهت فى الساعة 6:40 صباحا، حيث تم العثور على جميع الضحايا، ويجرى حاليا التحقيق فى سبب الحادث.
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