عاجل- إجراء جديد من أستراليا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت باين، فى بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، أن "الحكومة الأسترالية تعلن اليوم عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس ورجال الأعمال البارزين وأفراد عائلاتهم المباشرين".

وأوضحت أن العقوبات تعزز "التزام أستراليا بفرض عقوبات على الأشخاص الذين جمعوا ثروات شخصية ضخمة ولديهم خبرة اقتصادية وأهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا، لصلة أولئك بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وأشارت إلى أنه "من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات رومان أبراموفيتش مالك نادى تشيلسى لكرة القدم، المدير التنفيذى لشركة جازبروم الروسية أليكسى ميلر، والرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار المباشر الروسى كيريل ديميترييف".

وتابعت باين قائلة "نؤيد بشدة الإعلانات الأخيرة الصادرة عن كندا والاتحاد الأوروبى ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن المزيد من الإجراءات التقييدية ضد الأفراد الروس الرئيسيين".

وأكدت وزير الخارجية الأسترالية مواصلة التنسيق بشكل وثيق مع الشركاء لتحميل روسيا تكاليف أفعالها، وجددت الحكومة الأسترالية بحسب البيان، دعمها القوى لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ولشعب أوكرانيا.