إعصار جومبى يخلف 12 قتيلا فى موزمبيق و5 فى مالاوى

جدة - نرمين السيد - استقرت الأجواء فى موزمبيق ومالاوى، اليوم الإثنين، بعد هدوء إعصار جومبى الذى ضرب البلاد يوم الجمعة الماضى، وأدى إلى سقوط 12 قتيلاً فى موزمبيق و5 قتلى فى مالاوى، حسبما أفادت تقارير رسمي.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تسبب إعصار جومبى فى أضرار مادية جسيمة، من اقتلاع أسطح منازل إلى انهيار جدران. وقال المعهد الوطنى لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث، إن "جومبى" تسبب بخسائر لثلاثين ألف موزمبيقى منذ الجمعة الماضى، لاسيما فى إقليم نامبولا الواقع على المحيط الهندى وإقليم زامبيزى المجاور، حيث عاد الهدوء. كما أدى الإعصار إلى إصابة 40 شخصًا وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل. وقال المسؤول فى المعهد، سيزار تيمبى، إن "جومبى ضرب بقوة أكبر من الإعصار إيداى الذى ضرب البلاد فى 2019، لكن لحسن الحظ لم يكن له التأثير المدمر نفسه لأنه فقدَ قوته بسرعة".

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