عاجل- أمريكا توجه رسالة لمواطنيها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن السفارة طلبت من الأمريكيين المغادرة عبر وسائل النقل البرى إذا كان ذلك آمنا، لافتة إلى أن الإيواء فى مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض.

ولا تزال العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على الأراضى الأوكرانية جارية، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.