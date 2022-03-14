عاجل- تقارير أوكرانية تزعم مقتل شخص وإصابة 3 فى قصف روسى

جدة - نرمين السيد - وكانت صافرات الإنذار قد دوت مجددا فى العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع أخبار منتشرة على مواقع إخبارية أوكرانية تتحدث عن قصف روسى يستهدف 19 إقليما من أصل 24.

وتنفذ روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى، فى عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعى كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.