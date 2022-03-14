نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 والاستعلام عن أسماء المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر شعبان 1443 هـ من المواعيد الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من السعوديين بشكل مستمر وبالتحديد الأسر الأكثر احتياجا بالمملكة وأيضا معرفة ما هي الفئات التي تستحق الدعم من صرف المساعدة المقطوعة وذلك من خلال ما يتم إعلانه من قرارات أو بيانات صادرة من وزارة الموارد البشرية السعودية، الجدير بالذكر أن هذه المساعدة هي تكون نوع من أنواع المساعدات المالية والتي تقدمها المملكة للأسر الفقيرة أو التي تحتاج إعانة مالية وذلك وفقا لعدد من الشروط.

موعد صرف المساعدة المقطوعة شهرشعبان 1443



ولمن يريد معرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة فهذه المواعيد يتم تحديدها وفقا لرؤية المملكة، حيث يمكن صرفها سنويا أو بموعد أقل من ذلك، حيث يتم صرفها وفقا لقرارات المملكة ولا يتم صرفها شهريا مثل حساب المواطن والذي يتم صرفة شهريا يوم 10 من كل شهر ميلادي، الجدير بالذكر أن قيمة المساعدة المقطوعة تكون قيمتها تتراوح ما بين 10 إلي 30 ألف ريال سعودي وذلك حسب كل أسرة سعودية وما مدي احتياجها.

المساعدة المقطوعة وكيفية التسجيل فيها

هناك بعض الشروط لابد من استيفاؤها في المواطنين السعوديون المتقدمين لها والحصول علي الدعم المقدم من جانب المملكة وسوف نذكر لكم هذه الشروط في السطور القادمة:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم يأخذ مرتب قليل لا يتعدى الحد المسموح به والهدف من ذلك هو الحصول علي الدعم.

يجب إلا يزيد راتب المتقدم الأعزب عن 3000 ريال سعودي.

يجب إلا يزيد راتب المتقدم المتزوج عن 8680 ريال سعودي.

لا يكون لدي المتقدم أي سجل تجاري من قبل أو أي مصدر دخل.

ولمن يريد معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة، فأنه بالفعل تم صرف المساعدات المقطوعة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذه الدفعة رقم 32، حيث تم تأخير موعدها 3 شهور بسبب فرض حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا، ولمن يريد معرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة وما هي الشروط الواجب استيفائها للحصول عليها عليه بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تعرف علي الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

سوف نوضح لكم في السطور القادمة ما هي الفئات المستحقة للحصول علي المساعدة المقطوعة:

متاح صرف المساعدة المقطوعة للأسر ضعيفة الدخل وغير ميسورة الحال.

متاح صرف المساعدة المقطوعة للأرامل والأيتام.

متاح صرف المساعدة المقطوعة لمن يصابوا بفيروس كورونا ويتم عزلهم مؤقتا.

متاح صرف المساعدة المقطوعة لأسر السجناء لمساعدتهم علي المعيشة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكنك منها معرفة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة لهذا الشهر رجب 1443 هـ وهي رقم 32 وسوف نوضحها لكم بالتفصيل: