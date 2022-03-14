حجز قطار سار القصيم الرياض أون لاين وأسعار التذاكر

حجز قطار سار القصيم الرياض بالطريقة الصحيحة عبر موقع الخطوط الحديدية السعودية سار SAR أون لاين تجدونه هنا في هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني”، يستخدم آلاف الراكبين يومياً خط السكك الحديدية التي تربط بين الرياض والقصيم لأغراض العمل أو غيرها، وأصبح الربط بين مناطق المملكة أكثر تطوراً الآن، حيث تقوم شركة سار السعودية المختصة بأعمال السكك الحديدية بالتطوير المستمر، سواء في شبكات الخطوط الحديدية الجديدة، أو في توفير أفضل وأحدث قطارات لخدمة المواطنين والمقيمين، لتسهيل التنقل عبر مدن المملكة، إليكم كيفية حجز قطار سار الرياض القصيم وما هي سعر التذكرة ومواعيد الرحلات.

حجز قطار سار القصيم الرياض أون لاين بالخطوات

بعد إطلاق المرقع الرسمي للخطوط الحديدية السعودية سار SAR، أصبح بمقدور كافة مستخدمي التنقل عبر خطوط السكك الحديدية حجز التذاكر أون لاين بدون التوجه إلى مقرات أو مكاتب السكك الحديدية، وذلك تيسيراً على المواطنين، وإليكم خطوات الحجز أون لاين:

سيكون على المستخدم التوجه أولاً عبر موقع الخطوط الحديدية سار الرسمي.

اختر جهة المغادرة ثم جهة الوصول.

اضغط على أيقونة ابحث الآن، ثم انتظر دقيقة لتحميل صفحة إدخال البيانات والتعرف على المواعيد المتاحة.

اختر نوع التذكرة ذهاب فقط أو ذهاب وعودة، ثم حدد التاريخ للمغادرة والعودة، ودرجة القطار، وكذلك عدد الأشخاص المسافرين، وهل هم بالغين أو أطفال.

اضغط متابعة لحفظ البيانات المُدخلة.

سيظهر لك لوحة بيانات المواعيد اختر وحدد موعد الرحلة ثم اضغط متابعة واستكمل البيانات الشخصية من الاسم ورقم الهوية، ورقم الجوال.

حدد المقعد المرغوب به ثم انتقل الى بيانات الدفع واختر طريقة الدفع المتاحة، الدفع الإلكتروني، قم بطباعة بيانات التذكرة حتى يطلع عليها الموظف المختص قبل بدء الرحلة.

أسعار تذاكر قطار القصيم الرياض