نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل سلف الضمان الاجتماعي 2022 كيفية الحصول على سلفة الضمان الاجتماعي الأردني الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل سلف الضمان الاجتماعي 2022 ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد من التفاصيل حول تسجيل سلف الضمان الاجتماعي الأردني، حيث بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في استقبال طلبات الاستفادة من أحدث خدماتها برنامج تمكين اقتصادي 3، وستقدم السلفة تعويضات للعاملين في القطاعات والمنشآت المتضررة من الجائحة، كما اشترطت المؤسسة للاستفادة من سلفة الضمان الاجتماعي، التسجيل على منصة لقاح كورونا، ومن خلال التقرير نستعرض معكم كيفية تسجيل سلفة الضمان الاجتماعي 2022 إلكترونياً ، كما سنوفر لكم أدناه رابط تسجيل سلف الضمان الاجتماعي 2022 .

تسجيل سلف الضمان الاجتماعي 2022

تسجيل سلف الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ ، وكانت المؤسسة العامة للضمان قد أوضحت أن التسجيل في سلفة الضمان الاجتماعي الأردني متاح للمواطنين الأردنيين، وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، ومن ضمن شروط التسجيل في سلف الضمان الاجتماعي أن يكون العامل مشمول بالضمان واشتراكه فعال، وأن لا يزيد الراتب التقاعدين للمتقدم عن سبعمائة دينار، سلفة على الراتب بنسبة 120 % من صافي الراتب التقاعدي بحد أقصى مئتان دينار أردني، ومن أجل التحفيز لأخذ لقاح كورونا، طلبت المؤسسة من الراغبين بالحصول على سلف الضمان التسجيل لأخذ لقاح عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، أيضا يمكن للأشخاص الحاصلين على اللقاح، التقدم بالاستفادة من السلفة.

كيفية تسجيل سلفة الضمان الاجتماعي 2022

الدخول لموقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني.

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد الشخصي.

اختيار خدمات التقاعد من قوائم من القائمة

بعدها يختار طلب سلفة التقاعد.

بعد ينتقل إلى شاشة لكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

إضافة البيانات الخاصة بالسلفة مثل نوع السلفة، وقيمة القسط بالشهر، وعدد الأقساط التي سيتم سدادها.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات ستظهر رسالة تفيد بأن الطلب قيد المراجعة.

وبعد مراجعة الطلب والقبول يكون بذلك تمت عملية تسجيل سلف الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢.

طريقة صرف سلفة الضمان الاجتماعي للمتقاعدين 2022

بعد إتمام التسجيل في سلف الضمان الاجتماعي 2022 ، ستظهر رسالة تفيد بأن الطب قيد المراجعة، وفي حالة قبول الطلب سيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين من الخدمة، تفيده بالقبول وبدأ تحويل مبلغ السلفة على حسابه البنكي.

وجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني قد أعلنت عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتضمن منح متقاعدي الضمان الاجتماعي من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار سلفة على حساب رواتبهم التقاعدية بنسبة 120% من صافي الراتب التقاعدي وبحد أقصى 200 دينار أدرني، وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص سلف الضمان الاجتماعي 2022.

سلفة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ قانون الدفاع

وعلى الجانب الأخر وبعد قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني الخاص بربط الاستفادة بسلف للمتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات على حساب رواتبهم التقاعدية بعد أخذ لقاء كورونا المستجد، فقد لاقى هذا القرار استياء عدد من المتقاعدين وأصبحوا في حالة استغراب كبيرة من التدخل الذي حدث من جانب مؤسسة الضمان الاجتماعي في مثل هذا قرار شخصي للمتقاعدين، في حين علق البعض قائلاً: أنه لم يصدر أي أمر دفاع يُجبر المواطن على أخذ هذا اللقاح.

تحديث: أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني منذ ساعات قليلة قراراً بتأجيل القسط الشهري لسلف المتقاعدين عن شهر أيار القادم، وذلك من دون أية فوائد، كما أوضحت خلال بيان صحفي صدر منذ ساعات أيضاً أنه يستفيد من القرار نحو 40 ألف متقاعد وتبلغ قيمة السلف الإجمالية الممنوحة لهم 131 مليون دينار، وسنتابع معكم أول بأول كل ما هو جديد فيما يخص سلف الضمان الاجتماعي الأردني.

تسجيل سلف الضمان الاجتماعي 2022

ومن خلال متابعتنا المستمرة لجلب كل ما هو جديد من أخبار الضمان الاجتماعي الأردني، فقد أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال بيان صحفي إعلان قرار هام من معالي رئيس الوزراء الأردني مضمونة منح المتقاعدين في الضمان الاجتماعي من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار سلفة على حساب رواتبهم التقاعدية بنسبة 120% من صافي الراتب التقاعدي وبحد أقصى 200 دينار.

تحديث: أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وفيما يخص تسجيل سلق الضمان الاجتماعي 2022 ، وذلك خلال صدور بيان صحفي ورسمي ، وأنه تقرر تخصيص سلف لمتقاعدين الضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، من أجل القدرة على شراء جميع لوازم الشهر الكريم من السلع الاستهلاكية العسكرية ، فيما أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المبالغ التي تم الإقرار عليها