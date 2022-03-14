نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة فتح استمارة منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2022 وبدء التسجيل للحصول على الطوارئ في العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. حيث تداولت بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، بعض الأخبار تُفيد أن وزارة العمل والشرون الاجتماعية قد أطلقت من جديد استمارة منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2021-2022 ، وبدأت في استقبال طلبات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لمنحة الطوارئ، ومن خلال ما نسعى لتقديمه نتعرف معكم على حقيقة هذا الأمر.

استمارة منحة الطوارئ 2021-2022

لعل الكثير من الأشخاص في العراق الشقيقة يترقب وينتظر ما سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على منحة العاطلين عن العمل في العراق. والتي كان تم تفعيلها العام الماضي بواقع صرف مليون ونصف دينار عراقي لكل مواطن بهدف استخدامها في بناء مشروع خاص به من أجل ضمان معيشة كريمة لجميع المواطنين في العراق.

وكما ذكرنا سابقاً تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر أخبار ليلة أمس تُفيد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد بدأت في إطلاق استمارة منحة الطوارئ 2021، ولكن لم يتم التأكد من حقيقة ذلك، وبينما يتم تداول تلك الأخبار إذن لم يتم الإعلان عن فتح استمارة العاطلين عنل العمل في العراق حتى اللحظة.

حقيقة فتح استمارة منحة العاطلين عن العمل 2021-2022

في حيت نقلت بعض المواقع أخبار نسبتها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. أنها قد أطلقت وفتحت باب التسجيل في منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل عن طريق استمارة إلكترونية يقوم المواطنين في ملئها بالبيانات المطلوبة، إذ لم تؤكد على ذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على موقعها الإلكتروني أو من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، وهذا يدل أن تلك الأخبار المتداولة ليست صحيحة.

ونوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً أنه يجب توخي الحذر من تلك الأخبار المغلوطة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب منهوه على جميع المواطنين متابعة أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر موقعها على الإنترنت فقط أو من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، ويُمكنكم متابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل من خلال الدخول عبر رابط وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

رابط استمارة التسجيل في منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2022

والجدير بالّكر أن معالي السيد الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر آب الحالي 2021 لأكثر من مليون و425 أسرة في بغداد والمحافظات تدريجيا، وأكدت الوزارة على جميع المواطنين مراجعة ماكينات الصراف الآلي من أجل صرف مستحقاتهم من رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر أغسطس الحالي 2021.

تحديث: يوجد الكثير من الأخبار التي تم تداولها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيس بوك وعدد المنصات الإلكترونية والمواقع عبر الإنترنت ، والتي تُفيد عن إتاحة فتح استمارة التسجيل في منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل 2022 في العراق وذلك خلال الفترة القادمة، مُشيرة تلك المواقع أو المصادر المطلعة أوضحت أنه لم يتم تحديد موعد أو تاريخ معين لبدء تفعيل رابط استمارة منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل في العراق 2022 ، ولكن تبقى هذه مجرد توقعات فقط ولم يتم النشر بشكل رسمي عن ذلك.