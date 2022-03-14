الولايات المتحدة تدين الهجوم الروسى على قاعدة أوكرانية قرب حدود بولندا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول محلى إن وزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكن أدان الأحد، الهجوم الروسى على قاعدة أوكرانية كبيرة قرب الحدود مع بولندا، العضو فى حلف شمال الأطلسي، والذى أودى بحياة 35 شخصاً وإصابة 134.





وكتب بلينكن على تويتر يقول: "ندين الهجوم الصاروخى للاتحاد الروسى على المركز الدولى لحفظ السلام والأمن فى يافوريف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا.. الوحشية يجب أن تتوقف ".

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