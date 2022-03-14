"لا أعتقد ذلك".. إجابة صادمة من رانغنيك رغم تألق رونالدو

بعد تألقه اللافت، يعقد مشجعو مانشستر يونايتد الآمال على البرتغالي كريستيانو رونالدو لإيصال الفريق الإنجليزي لمنصة تتويج دوري أبطال أوروبا، لكن ما رأي المدير الفني رالف رانغنيك في ذلك؟

وقدم رونالدو عرضا رائعا في آخر مباريات مانشستر يونايتد، حيث سجل ثلاثية في مرمى توتنهام هوتسبير وقاد فريقه للفوز 3-2، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي لقاء صحفي بعد المباراة، سئل مدرب اليونايتد رانغنيك فيما إذا كان رونالدو قادرا على منح الفريق لقب دوري الأبطال، فأجاب: "أحب روح الإصرار في الفريق. بعد الفوز على توتنهام يحق لنا الحديث عن دوري الأبطال. تميز رونالدو في آخر لقاءات لنا، وأستطيع القول إن يونايتد كان أسوأ فريق دربته حتى عاد البرتغالي للتألق".

وأضاف المدرب الألماني: "لو سألتموني هل يجب أن نصل لنهائي دوري الأبطال، ستكون إجابتي حاليا: لا أعتقد ذلك".

وتنتظر مانشستر يونايتد مواجهة مصيرية على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا بنتيجة 1-1.

وتابع رانغنيك: "لو لم نفز (على توتنهام) لخرجنا من سباق الدوري الممتاز. لا يمكننا تحمل أي خسارة أخرى. علينا الفوز بجميع المباريات المتبقية".

وحول مستقبل رونالدو مع الفريق، قال رانغنيك: "صنع رونالدو الفارق وقدم أداء متميزا. سيكون قرار بقائه محسوما حتى نهاية مايو المقبل"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وعن المباراة القادمة في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد، أوضح: "هي مهمة للتأهل لربع نهائي البطولة. الجميع في النادي يريد أن يذهب في دوري الأبطال لأبعد مستوى. في اللقاء السابق كنا نعاني فقدان برونو فرنانديز ولوك شو، بينما ظل سكوت مكتوميناي يعاني مشكلة في ربلة الساق".

واختتم رانغنيك حديثه بالقول: "آمل أن تكتمل صفوف فريقنا في اللقاء المقبل. جميع اللاعبين مهمون لكن لا أحد يستطيع الاستغناء عن رونالدو".