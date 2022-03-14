نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية.. سجل التقويم الدراسي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية يهتم به الطلاب وأولياء الأمور استعدادًا لعودة الدراسة في السعودية 2022 وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره بين الطلاب. وضعت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي 1443 ليتضح لهم بداية الترم الثاني في السعودية ونهايته. بالإضافة إلى الدوام الصيفي للمدارس 1443 وموعد بدأ الحصة الأولى ونهاية اليوم الدراسي وأوقات الراحة. مطمئنة الطلاب بعدم وجود تغيير في التقويم الدراسي 1443.

موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية

أكدت وزارة التعليم السعودية. موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية على أن يبدأ من يوم يوم الأحد 17 شعبان الموافق 20 من شهر مارس وهو يبدأ من الفصل الثالث. مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعمدة في المملكة. وكل مدرسة مسئولة عن ترتيب الحصص والعمل على الجدول الدراسي وفق رؤيتها. ويحصل الطلاب على فترة راحة في اليوم الدراسي 20 دقيقة بينما فترة الراحة. لصلاة لظهر 15 دقيقة بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

جدول التقويم الدراسي 1443

نرصد جدول التقويم الدراسي 1443 من بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية والذي يبدأ الأحد 20 مارس وينتهي 30 يونيه كما هو موضح بالجدول التالي:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي

بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022

اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022

اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022

بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022

الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022

اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022

بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022

اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022

نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022

بداية اجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

الدوام الصيفي للمدارس 1443

أفاد المتحدث الرسمي لتعليم العاصمة الرياض علي بن محمد الغامدي. أن تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية يتطلب حضور الطلاب للمدارس في تمام الساعة 6.30 صباحًا. لتبدأ الحصة الأولى في مختلف المدارس بداية من الساعة 6.45 صباحًا. ويمكن التواصل في أي وقت على رقم شكاوى وزارة التعليم السعودية الموحد: 19996.

بهذا نكون قد قدما كل ما يتعلق بموعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية وكذلك عرض جدول التقويم الدراسي كاملا والدوام الصيفي الجديد وكل ما يتعلق عنهم سنقوم بتحديثه دائما.