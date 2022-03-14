نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية.. سجل التقويم الدراسي 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية يهتم به الطلاب وأولياء الأمور استعدادًا لعودة الدراسة في السعودية 2022 وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره بين الطلاب. وضعت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي 1443 ليتضح لهم بداية الترم الثاني في السعودية ونهايته. بالإضافة إلى الدوام الصيفي للمدارس 1443 وموعد بدأ الحصة الأولى ونهاية اليوم الدراسي وأوقات الراحة. مطمئنة الطلاب بعدم وجود تغيير في التقويم الدراسي 1443.
موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية
أكدت وزارة التعليم السعودية. موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية على أن يبدأ من يوم يوم الأحد 17 شعبان الموافق 20 من شهر مارس وهو يبدأ من الفصل الثالث. مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعمدة في المملكة. وكل مدرسة مسئولة عن ترتيب الحصص والعمل على الجدول الدراسي وفق رؤيتها. ويحصل الطلاب على فترة راحة في اليوم الدراسي 20 دقيقة بينما فترة الراحة. لصلاة لظهر 15 دقيقة بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
جدول التقويم الدراسي 1443
نرصد جدول التقويم الدراسي 1443 من بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية والذي يبدأ الأحد 20 مارس وينتهي 30 يونيه كما هو موضح بالجدول التالي:
- الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
- بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022
- بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
- الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
- اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
- بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022
- اجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022
- نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022
- بداية اجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022
الدوام الصيفي للمدارس 1443
أفاد المتحدث الرسمي لتعليم العاصمة الرياض علي بن محمد الغامدي. أن تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية يتطلب حضور الطلاب للمدارس في تمام الساعة 6.30 صباحًا. لتبدأ الحصة الأولى في مختلف المدارس بداية من الساعة 6.45 صباحًا. ويمكن التواصل في أي وقت على رقم شكاوى وزارة التعليم السعودية الموحد: 19996.
بهذا نكون قد قدما كل ما يتعلق بموعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية وكذلك عرض جدول التقويم الدراسي كاملا والدوام الصيفي الجديد وكل ما يتعلق عنهم سنقوم بتحديثه دائما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية.. سجل التقويم الدراسي 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.