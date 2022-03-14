نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات بطاقة التموين قبل الإغلاق online عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات بطاقة التموين قبل الإغلاق تجدد البحث عنه بعد أن أعلنت وزارة التموين برئاسة الدكتور علي المصيلحي عن موعد انتهاء تحديث بطاقات التموين بشكل نهائى وقف البطاقات التموينية لمن لم يتقدم ببياناته إلى مكاتب التموين أو تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg فهو الموقع الرسمي المعتمد من قبل الوزارة لمتابعة كافة الخدمات التموينية وأيضًا تحديث بيانات بطاقة التموين قبل الإغلاق onlineدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين لمن يريد تنفيذ الإجراءات الإلكترونيًا تجنبًا للزحام على مكاتب التموين في مختلف المحافظات.

تحديث بيانات بطاقة التموين قبل الإغلاق

أعلن المسئولون عن تحديث بيانات بطاقة التموين قبل الإغلاق في الموعد المحدد من قبل وزارة التموين. لمن تصل لهم رسالة نصية أرسلتها وزارة التموين للمواطنين بشأن تحديث البيانات لمنع إيقاف بطاقة التموين. مشيرة إلى توجههم إلى مكتب التموين التابع له ليقوم بملء استمارة بيانات تحديث بطاقة التموين، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي. ويكتب من لا يعمل بدون عمل. وفي حالة كان موظفًا لابد من إحضار مفردات مرتب معتمدة.

“برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل حتى 25 /3 /2022» لعدد من المستفيدين من منظومة الدعم التموينية من خلال بونات صرف الخبز”.

موعد انتهاء تحديث بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين أن موعد انتهاء تحديث بطاقات التموين لمن وصلت لهم رسائل من المدرجين في منظومة الدعم وليس جميع المستفيدين للتحقق من أجورهم هو يوم 25 مارس 2022 ومن لم يتقدم إلى موقع دعم مصر وزارة التموين أو مكاتب التموين في مختلف المحافظات لتحديث البيانات يتم وقف البطاقة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين تسجيل الدخول على موقع دعم مصر من أجل إجراء خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال الخطوات الآتية: