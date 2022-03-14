ما هو نظام الاحوال الشخصية الجديد 2022 / 1443 تفاصيله وموعد إطلاقه

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عمر شويل - جدة ما هو نظام الاحوال الشخصية الجديد 2022 1443 سؤال تهتم به كافة الأسر في المملكة العربية السعودية بعد أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن إطلاق قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 ضمن رؤية المملكة 2030 وتعزيز روابط الأسرة والعلاقات بينها مع مراعاة مصالح الأطفال فيها. لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد وأهم بنوده ومايستهدفه لتقدم حياتهم المعيشية خاصة في قضايا الطلاق التى تزداد يوم تلو الآخر.

ما هو نظام الاحوال الشخصية الجديد 2022 1443

يشمل نظام الاحوال الشخصية الجديد 2022 1443 وحوالى 254 مادة في 8 أبواب تضم الزواج والتركة والإرث وكافة الأحكام الختامية. وأهم ما يميز قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد تناول الأحكام المتعلقة بالأسرة وتنظيم أحكام الإرث والوصايا فضلاً عن ضمان حقوق الزوجين بداية من الخطبة وحتى وفاة أحدهما أو الفرقة بينهما بالطلاق.

موعد إطلاق قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دخول نظام الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ. عقب انتهاء صيغته النهاية في الربع الأول من عام 2022. لكن مازال لم يتحدد بعد موعد إطلاق قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022. لكن يتوقع المتخصصون في هذا القطاع أنه خلال الأيام القليلة المقبلة أي قبل نهاية الشهر الثالث من عام 2022.

نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

يساهم نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية بشكل إيجابي فى تطوير قوانين الأسرة والارتقاء بمستوي المعيشة فيستهدف الآتي:

استقرار المرجعية النظامية بطريقة تحد من الفردية في إصدار الأحكام.

رفع مستوي النزاهة.

تحسن عمل الأجهزة العدلية.

زيادة إجراءات وآليات الرقابة.

يحقق مبدأ العدل الذي يفرض وضوح حدود المسؤولية.

الاهتمام بالإنسان وتلبية خدماته.

تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق الجميع.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بالرد على التساءل الذي قمنا بطرحه المتعلق بنظام الاحوال الشخصية الجديد 2022 1443 وجميع تفاصيل هذا التشريع والموعد المحدد لإطلاقه من قبل المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة والذي سيحدث ثورة كبيرة هناك في عالم التشريعات.