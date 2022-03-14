ما هو سن الحضانة في قانون الاحوال الشخصية.. ومتى تُقسط.. أعرف الشروط المحددة للحاضن

ما هو سن الحضانة في قانون الاحوال الشخصية من الأمور الشائكة في قانون الأحوال الشخصية الجديد في السعودية خاصة مع انتشار حالات الطلاق يكون الأطفال أهم ما يفكر فيه الطرفين عند الطلاق ولمن تكون الحضانة. لذا وضعت المملكة العربية السعودية شروط حق الحضانة للطفل في السعودية التى تنص بشكل كامل على ضمان حياة كريمة وسوية للطفل. وركزت أيضًا على حالات إسقاط الحضانة عن الأم في السعودية. وحسمت الجدل حول تساؤل ما هو سن الحضانة في قانون الاحوال الشخصية الجديد.

ما هو سن الحضانة في قانون الاحوال الشخصية

يختلف سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية للولد عن البنت. فتبدأ حضانة الطفل منذ ولادته حتى سن 15 عامًا. بينما تستمر حضانة البنت حتى تتزوج. كما أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد عندما يتم الطفل 15 سنة له حق الاختيار بين أحد الوالدين لحضانته. وتنتهى الحضانة عند سن 18 سنة.

شروط حق الحضانة للطفل في السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية شروط حق الحضانة للطفل في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 بعدًا من الأمور يجب توافرها في الحاضن تتمثل في الآتي:

يكون الحاضن سليم ولايعاني من أمراض نفسية وعقلية.

يستطيع الحاضن تأمين جميع احتياجات الطفل في كافة مراحله العمرية.

إتاحة مكان لعيش الطفل حياة كريمة خالية من الأمراض.

عدم زواج الأم في حالة الحضانة، إذا تزوجت عادت الحضانة للجدة من جهة الأم.

توفير الأمن والأمان والرعاية الكاملة.

توفير جميع احتياجات الطفل والرعاية الصحية والتعليمية.

عدم خروج الطفل من المملكة العربية السعودية طول فترة الحضانة.

لايحصل الفاسق على حضانة الطفل.

متى يتم إسقاط الحضانة عن الأم

هناك عددًا من الحالات في قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد يتم إسقاط الحضانة عن الأم وهى على النحو الآتي: