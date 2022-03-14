وزارة الدفاع الروسية: انتشار دخان سام فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة ، أنه "فى 13 مارس نفذ مسلحون منسحبون من الكتائب القومية أعمال تخريب فى مصنع أفدييكا للصناعات الكيماوية بمنطقة دونيتسك". وأضافت أن "تلك الأعمال تسببت بانتشار حرائق، ودخان سام فى المناطق المدنية.

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