رجعي شبابك وجمالك وأصبغي شعرك بنفسك بالحنة في المنزل وتخلصي من شيب الشعر المبكر بدون رجعة

الحناء هي إحدى المواد الطبيعية التي تستخدم في تلوين الشعر، بدلًا من استخدام الصبغات الجاهزة التي قد تؤدي إلى هلاك الشعر بشكل واضح، فقط تعمل الحناء ليس فقط على صبغ الشعر بل وحمايته من التقصف أو الجفاف ومنح الشعر اللون المطلوب الجميل، والان سوف نتعرف في سطور قليلة عن كيفية صبغ الشعر باستخدام الحناء بخطوات بسيطة.

طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعي

اذا كنتي من عشاق صبغ الشعر بألوان مختلفة رائعة، يمكنكم بالفعل القيام بذلك من خلال استخدام الحناء بخطوات بسيطة هي كالتالي:

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية.

ملعقتين من القهوه لمنح الشعر درجة البني الغامق.

ربع كوب من المياه الساخنة

ملعقتين من الخل الأبيض.

طريقة التطبيق

لعمل خلطة الحناء بكل سهولة عليكي بوضع المياه في وعاء صغير، والقيام بإضافة القهوه.

ارفعي الوعاء إلى النار ط، واتركي الخليط حتى يغلي.

ضعي الحناء في طبق مناسب من البلاستيك.

اضيفي المياه بالقهوة على الحناء، وقلبي المكونات بشكل مستمر، أضيفي إليه أيضًا بعد ذلك الخل الأبيض لتثبيت اللون.

استمري بالخلط جيدًا حتى تتكون عجينة ناعم طريه.

اتركي الطبق جانبًا لمدة ثلاث ساعات وذلك حتى تختمر الوصفة جيدًا.

اغسلي شعرك جيدًا خلال هذه الفترة بالمياه والشامبو الصحي للشعر.

اتركي شعرك يجف تمامًا.

الان يمكنك ارتداء قفازات واستخدام فرشاة الصبغة.

قسمي شعرك عدة أجزاء.

قومي بصبغ كل جزء من هذه الأجزاء التي بالكامل من الجذور وحتى الأطراف.

اصنعي ذلك حتى تنتهي الأجزاء كلها ورفعها على شعرك.

ارتدي قبعة مناسبة للشعر من البلاستيك.

اتركي الحناء على الشعر لمدة ساعتين وحتى تجف تمامًا على الشعر.

عليكي بغسل الشعر بعد ذلك جيدًا بالماء والشامبو الطبيعي.

ثم يمكنكي تجفيف الشعر حتى تتمكني من رؤية اللون البني الرائع للشعر.

فوائد استخدام الحناء للشعر

الحناء ليست مجرد مادة لتلوين الشعر فهي أيضًا تستخدم في علاج الشعر من العديد من المشاكل وقد يرجع ذلك إلى كثرة فوائدها وهي كالآتي: