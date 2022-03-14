طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022/1443 وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور المراد من الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بعد إصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على بداية العمل بنظام الضمان الاجتماعي الجديد، ويوضح لنا المنشور شرحًا خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أو ما يعرف بالضمان الاجتماعي المطور، إلى جانب توضيح شروط الحصول علي ميزة الاستفادة من التعويضات المقدمة، مع وضوح الأسباب التي يتوقف فيها صرف المعاش.

منصة الضمان الاجتماعي المطور

قامت في البداية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتشغيل منظومة الضمان الاجتماعي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32/م) للوصول إلى تحقيق الاستقرارية وتنشيط الوسائل والإجراءات المطلوبة لتقديم الدعم المناسب للأسر التي لها الحق والمحتاجة وذلك من خلال توافر السبل المادية لها، ومقدرة المحقين في تحسين وتطوير الوضع المادي وتحقيق الاستقلال المالي، لتطويرهم وأعدادهم إلي أشخاص منتجين عن طريق التدريب والتأهيل وتقديم مجالات العمل المناسبة بالاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وقد تم عمل نظام ملائم حسب الاحتياج الفعلي للتطوير المطلوب في منظومة الضمان الاجتماعي المسبق من قبل، مع الاعتبار النظر لأفضل التجارب والممارسات العالمية لعددٍ من البرامج المشابه لذلك الأمر، بحيث يدفع بالتنفيذ في تحقيق الأهداف الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يكون التسجيل في مراحل متعددة كتالي، تبدأ مراحل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال التالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالدعم والحماية الاجتماعية. النقر على كلمة “تسجيل جديد”، في حال عدم وجود حساب سابق. كتابة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وواضحة ومفهومة رقم الهوية الوطنية للمتقدم. تاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال، ويجب تأكيده. كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة، ثم النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة بشكلٍ إلكترونيٍ، ثم الضغط على مربع إرسال وذلك يكون تم عملية التسجيل بنجاح.

شروط الضمان الإجتماعي الجديد 1443

أن يكون المواطن يتمتع بالجنسية السعودية، أو مقيم بشكلٍ دائمٍ في المملكة. 80

يجب ان يكون مصدر دخل الشخص أو الأسرة التي لها الحق أقل من قيمة المعاش.

أن ينطبق عليه الشروط التي تحددها اللائحة.

يجب أن يلتزم بكافة متطلبات الوزارة المتعلقة بالتعليم والخدمات الاجتماعية والصحة.

يتم استثناء شرط الجنسيات من الدرجات التالية أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية من زوجٍ غير سعودي.

المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، المطلقة أو الأرملة الأجنبية والتي لها أبناء سعوديون، الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأرامل التي لديهم أيتامًا يملكون بطاقات التنقل.

واليك رابط باقي شروط الضمان الاجتماعي للشباب.

الموانع التي تمنع صرف معاش الضمان الاجتماعي



التخلف عن شرط من شروط من له حق.

عند حالة موت المستفاد.

في حالة تقديم بيانات غير صالحة للوزارة.

تنازل المستحق عن المعاش.

عندما يكون المستفاد متواجد إقامة دائمة في المراكز العلاجية.

عقوبة من يخالف برنامج الضمان الاجتماعي المطور

كن يحصل علي مال من الضمان بغير وجه حق يعاقب بالسجن لمدةٍ لا تزيد على سنةٍ،أو بغرامةٍ ماليةٍ لا تزيد على عشرة آلاف ريالٍ سعوديٍ.

من يصرف معاش ولم ينففه علي تابعية من أفراد الأسرة وتم الإبلاغ السلطات التنفيذية بذلك يخضع للسجن ثلاث اشهر أو غرامة خمس الأف ريال سعودي.

فيما حددت الوزارة موعد محدد لصرف الضمان الاجتماعي للمواطنين واليكم جميع مواعيد صرف الضمان الاجتماعي.

رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور

فقد مكنت الوزارة المواطنين السعوديين الراغبين بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بطريق الدخول إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية ( hrsd.gov.sa ).

كيفية الإستعلام عن الضمان الإجتماعي الجديد المطور

يمكنكم الإستعلام عن قيمة الضمان الإجتماعي الجديد المطور من خلال عدة طرق اسهل هذه الطرق هي الإتصال برقم الهاتف التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مؤخراً، حيث تتيح الوزارة الرد على المكالمات الهاتفية والاستفسارات في تمام الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الرابعة عصرا، وذلك من خلال الرقم التالي 19911.

وصلنا لختام شرح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022/1443 وشروط التسجيل.