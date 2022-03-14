عاجل.. الدفاع البريطانية: روسيا تفرض حصارا على ساحل البحر الأسود بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن وماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم الشعب الأوكرانى.
من ناحيته، طالب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، بفرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا، محذرا من سقوط الصواريخ الروسية على أراضى دول حلف شمال الأطلسى الناتو.
وقال الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا تمر بأكبر محنة فى تاريخنا المعاصر وستنتصر وتتخطى هذه الأيام السوداء.
وقال زيلينسكى فى فيديو بثته وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف مواطن عبر 10 ممرات آمنة، مؤكدا "سننتصر لأننا نستطيع كأوكرانيين أن ندافع عن بعضنا البعض".
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