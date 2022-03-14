بايدن وماكرون يؤكدان التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن وماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم الشعب الأوكرانى.

من ناحيته، طالب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، بفرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا، محذرا من سقوط الصواريخ الروسية على أراضى دول حلف شمال الأطلسى الناتو.

وقال الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا تمر بأكبر محنة فى تاريخنا المعاصر وستنتصر وتتخطى هذه الأيام السوداء.

وقال زيلينسكى فى فيديو بثته وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف مواطن عبر 10 ممرات آمنة، مؤكدا "سننتصر لأننا نستطيع كأوكرانيين أن ندافع عن بعضنا البعض".