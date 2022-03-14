تقنية جديدة بالجوازات الجديدة بالمملكة عبر أبشر توفر ميزات رائعة للمواطنين والمقيمين

تعمل المملكة منذ سنوات على ميكنة الكثير من الخدمات وإستخدام تكنولوجيا متقدمة حتى تقدم للمواطنين خدماتها من خلال أحدث الطرق التكنولوجية والتي تعمل على راحة المواطنين من خلال تقديم الكثير من خدماتها من خلال تطبيقات على هواتفكم الذكية، حيث أطلقت المديرية العامة للجوازات خلال الأيام الماضية خدمة الحصول على جواز السفر الإلكتروني الجديد، وأتاحت إصداره في إداراتها بمختلف المناطق، وذلك بالمراجعة بعد الحصول أو حجز موعد في منصة أبشر الإلكترونية، ثم توصيله إلى المستفيد عبر البريد بعد استيفاء الخطوات الإلكترونية والشروط خلال 3 أيام فقط، واليوم كشفت عن تقنية هامة عبر أبشر توفر المزيد والعديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومن خلال مقالي سوف نوضح خطوات إصدار جواز السفر الجديد وكيفية تفعيل الاشعارات والتسجيل للاستفادة من خدمات الجواز الإلكتروني الجديد.

خطوات إصدار جواز السفر إلالكتروني السعودي:

للحصول على الجواز السفر الالكتروني الجديد يجب اتباع الخطوات الاتية:

اولا يجب تحديد موعد من قائمة المواعيد في منصة أبشر جوازات.

يقوم الشخص المستفيد باختيار أيقونة تجديد الجواز

ثم تقوم للذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة.

ضرورة تقديم كافة المتطلبات والأوراق اللازمة من أجل إصدار الجواز الإلكتروني الجديد.

تقديم الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية بالإضافة إلى صورتين شخصية.

ثم تقوم بإحضار جواز السفر القديم في حال التجديد.

كيفية تفعيل خاصية الإشعارات وكيفية التسجيل:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين عن كيفية تفعيل خاصية الإشعارات الخاصة بالتطبيق، فأوضحت المديرية من خلال صفحتها عبر تويتر أن التطبيق متاح من خلال جميع الأنظمة عبر الهواتف الذكية، وهو ما يوفر العديد من الوقت والجهد وعدد من الميزات الرائعة لملايين المستخدمين من المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة والوافدين، وخطوات التسجيل كما يلى: