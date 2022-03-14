نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح الحج المجانية للسعوديين وغير السعوديين| شروط التسجيل في الحملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم طرح عدد من الحملات لمنح الحج المجانية في المملكة العربية السعودية والتي تسعى إلى تيسير فريضة الحج للغير مقتدرين، من خلال تقديمها مجانًا شاملة كافة المصاريف، ويتم ذلك تحت إدارة وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع مؤسسة راجحي الخيرية لتقديم حملات حج مجانية ١٤٤٣ هـ.

حملة راجحي المجانية للحج 1443

هى حملة خيرية توفر رحلات الحج مجانًا وتتكفل بكافة مصاريف نقل الحجيج داخل المملكة العربية السعودية، تم إنشاءها عام 1391هجري، على يد عدة من كبار الشيوخ، ويستمر عمل المؤسسة إلى اليوم على يد أبناء وأحفاد هؤلاء الشيوخ، تسعى المؤسسة إلى توفير الدورات التأهيلية للحجيج وتقديم تدريبات على كل مناسك الحج وإرشادات دينية يتم اتباعها أثناء أداء الفريضة، بالإضافة إلى توفير الوجبات الغذائية طوال أيام الحج، وتوفير عدة مواصلات مريحة وآمنة تنقل الحجيج من وإلى أماكن أداء المناسك الدينية.

شروط التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج

هناك عدة شروط يجب توافرها في الراغبين بالتسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج وذلك للسعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وتتلخص الشروط فيما يلي:

أن لا يكون المتقدم بالطلب يقل عن ٢٥عام.

أن يكون غير مقتدر ماديًا على أداء فريضة الحج.

ألا يكون عدد المرافقين للشخص المتُقدم بالطلب هو شخص واحد فقط.

تقديم ما يثبت دخله الشهري وعدم استطاعته المادية أداء فريضة الحج.

من أهم الشروط أن يكون المُتقدم يمتلك إقامة داخل المملكة العربية السعودية وبتاريخ ساري.

أن يكون لديه تصريح باسمه يسمح له زيارة الأراضي السعودية.

أن لا يزيد الدخل الشهري عن ٦٠٠٠ ريال سعودي.

حملة الراجحي للحج المجاني لغير السعوديين

أتاحت مؤسسة الراجحي إمكانية الاشتراك في الحج المجاني لغير القادرين حتى وان كان غير سعودي الجنسية، ويتم ذلك من خلال عده شروط أوليه وهم:

أن يمتلك الشخص سمعة جيدة طوال فترة تواجده داخل المملكة العربية السعودية. أن يمر عام كامل على فترة وجوده في المملكة. ألا يكون قد سبق وأدى فريضة الحج. أن لا يزيد راتبه الشهري عن ٣٠٠٠ريال سعودي.

التسجيل في الحج المجاني 1443 وموعد التقديم

يتم فتح باب قبول طلبات التقديم في الحج المجاني وذلك ابتداء من شهر شعبان حتى تنتهي الأماكن المحددة للحجز، أو تنتهي عملية قبول الطلبات في تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢.