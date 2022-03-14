نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب وطريقة دفع فاتورة المياه إلكترونيًا في المقال التالي

تزداد عمليات البحث حول الخدمات اليومية في السعودية ومن ضمنها فاتورة المياه، فاتورة المياه تشغل الكثير من المواطنين بالمملكة حول كيفية الإستعلام عن فاتورة المياة وعن كيفية السداد وعن كيفية حساب قيمة فاتورة المياه واليوم ومن خلال مقالي سوف نوضح كل ما سبق بداخل المقال، حيث قامت المملكة بتطوير الخدمات، ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن الفواتير عبر المواقع الإلكترونية، كما يمكن من خلال شركة المياه الوطنية دفع الفواتير، سواء الحالية أو المتأخرة، وكذلك دفع غرامات تأخر السداد من خلال اتباع عدة خطوات كما سوف نوضحها داخل المقال. كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب2022 ادخل على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة المياه.

ثم عليك بتسجيل الدخول أو سجل حساب جديد.

ثم تقوم باختيار ايقونة المعلومات والاستعلامات.

ثم تقوم بالاستعلام عن الفواتير.

ثم عليك باختيار ايقونة الاستعلام عن فاتورة المياه.

ثم عليك بتحديد رغبتك بالاستعلام عن طريق رقم الحساب.

ثم تقوم بإدخال رقم الحساب الخاص بك في الحقل المخصص.

ثم عليك بالضغط على استعلام.

وكذلك يمكن سداد المبلغ المتأخر أو الحالي لعدم التعرض للغرامات المالية بسبب التأخر. كيفية دفع فاتورة المياه إلكترونيًا: ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص بشركة المياه.

ثم تقوم بكتابة الاسم ورقم المرور للدخول.

ثم تقوم بكتابة الرمز الذي يتم إرساله لهاتفك الجوال.

ثم عليك بادخال الرمز المكون من 4 أرقام.

ثم تقوم بالضغط على تأكيد أو موافق.

إدخال رقم الحساب لتسديد الفواتير.

أن يقوم المستفيد بالدخول إلى بنك الراجحي.

التأكد من كتابة وملء البيانات المطلوبة والتأكيد.

اختيار ايقونة الفواتير.

اختيار الفاتورة حسب نوعها مثل “المرافق العامة” للمياه.

ثم اختر فاتورة المياه.

كتابة رقم الحساب الخاص بك.

ضرورة التأكيد أنك لست آليًا.

على المتقدم اختيار فواتير الخدمات الحكومية.

القيام بسداد فاتورة الماء.

وانتظر قليلا سيتم إرسال رسالة نصية قم بإدخال الرمز.

اضغط موافق. كيفية معرفة فاتورة الماء برقم العداد: ادخل على رابط موقع وزارة المياه الرسمي.

ثم عليك باختيار ايقونة خدمة الأفراد ثم الاستعلامات.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.

التأكد من كتابة رقم العداد بشكل صحيح

الضغط على أيقونة موافق. كيفية الاستعلام عن رقم الاشتراك بشركة الماء: رقم الهاتف. رقم الهوية الوطنية. موعد الميلاد. رقم العقار ورقم الحساب الخاص بك. رقم الاشتراك. كيفية حساب فاتورة الماء: ادخل الى رابط الموقع الرسمي لشركة الماء.

يقوم الشخص المستفيد باختار حاسبة فاتورة الماء.

كتابة القراءة السابقة لفاتورة المياه

ثم التأكد من كتابة القراءة الحالية صحيحة

إدخال مقدار الاستهلاك.

الضغط على أيقونة احسب.

وانتظر لحظات سوف يتم حساب فاتورة المياه بشكل شهري. عمر شويل - جدة كيفية الإستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب وطريقة دفع فاتورة المياه إلكترونيًا - ثقفني

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