نوفر شروط الضمان الإجتماعي المطور، يعد نظام الضمان الإجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة والتي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة عبر شبكات الإنترنت، والتي تضم الأسر والأفراد المحتاجة وذلك للإستفادة من نظام الضمان الإجتماعي، لتحسين وضعهم المالي والمعيشي وتوفير الحد الأدنى من الإحتياجات الأساسية، ومساعدتهم في محاربة الغلاء وتحويلهم إلى أسر منتجة من خلال التأهيل والتدريب، وأيضاً توفير خدمات البحث عن فرصة عمل مناسبة، وذلك بعد توفير شروط الضمان الإجتماعي المطور لهم.

شروط الضمان الإجتماعي المطور

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن شروط الضمان الإجتماعي المطور عبر موقعها الإلكتروني وهي:

الزوجة الغير سعودية المتزوجة من سعودي يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون السعودي مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

الزوجة الأرملة والمطلقة الغير سعودية ولها أبناء سعوديون.

أبناء المطلقة والارملة من زوج غير سعودي.

الأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

أن يكون الحد الأدنى لدخل الموظف لا يزيد عن 1100 ريال و 550 ريال للفرد.

لا يكون ذات أصول ذات قيمة عالية.

لا يكون مقيم في أحد دور الرعاية أو مراكز الإيواء.

آلية إحتساب راتب الضمان الإجتماعي المطور

يحدد المعاش للفرد والأسرة عن طريق جمع الدخل المكتسب(الدخل الشهري) لأفراد الأسرة.

يتم خصم قيمة 50٪ من الدخل الشهري ويتم إضافته إلى مجموع الدخل الغير مكتسب، يستثني من ذلك البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

يتم مقارنة الدخل المكتسب بالحد الادني للدخل الشهري وفقاً للإستحقاق الشهري لعدد أفراد الأسرة وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 لكل فرد في الأسرة.

كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

النقر على الخدمات الإلكترونية.

إنشاء حساب جديد من خلال البوابة الإلكترونية.

إختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على حماية المعاشات.

يتم تسجيل الدخول، ثم يتم تحديد مكان مكتب الضمان.

آلية تقييم حالة المستحقين

يتم تقييم حالة المستحقين من خلال أربع خطوات أساسية:

التحقق من البيانات المقدمة من أفراد الأسرة.

زيارة المسكن بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة.

دراسة البيانات بعد جمع البيانات الخاصة.

إبلاغ مقدم الطلب بالرفض أو القبول، وذلك خلال 20 يوم من تقديم الطلب.

ولمعرفة كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.