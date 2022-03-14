نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور 1443 ورابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي، تم الإعلان عن المنصة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعي التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي منصة متاحة لجميع المواطنين السعوديين ويمكنهم من خلالها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المتطور، كما يهدف الضمان الاجتماعي المطور في الأساس إلى تقديم الدعم المالي والمادي للمواطنين الأكثر احتياجا حتى تتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تابع معنا ما يلي.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي

لينك منصة الضمان الاجتماعي، تم إصدار منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أجل التسهيل على المواطنين السعوديين المستحقين للدعم حيث يتم من خلالها الاستعلام عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي 1443 وكذلك التسجيل في الضمان الاجتماعي والكثير من الخدمات التي يبحث عنها المتقدمين للدعم.

منصة الضمان الاجتماعي المطور

منصة الدعم والحماية الاجتماعية، تم الإعلان عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتي من خلالها يتم الاستعلام عن برنامج الضمان الاجتماعي المطور ويتم التسجيل من خلالها وحتى تتمكن من التسجيل بشكل صحيح يجب أن تتبع الخطوات التالي:

في البداية يجب أن تتوجه إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم يجب أن تختار قسم الخدمات الإلكترونية.

بعدها يجب عليك أن تختار كلمة الخدمات الإلكترونية.

ثم ينبغي عليك الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

اختر كلمة إنشاء حساب جديد.

بعدها سوف تجد مجموعة خدمات اختر ملنة معاش الضمان الاجتماعي.

يجب أن توافق على الشروط والأحكام.

هنا يجب أن تحدد مكتب الضمان الأقرب لك.

اكتب كل البيانات الشخصية الخاصة بك.

قم بتحميل كل المستندات المطلوبة منك.

وعقب قبول الطلب الخاص بك سوف تتمكن من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

أما في حال عدم قبول الطلب يمكنك أن تقدم اعتراض.

وبذلك تكون قد تعرفت على منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي وقد وضحنا لك خطوات التسجيل في المنصة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

هناك شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للدعم الاجتماعي وهي تأتي على هذا النحو: