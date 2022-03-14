نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور 1443 ورابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي، تم الإعلان عن المنصة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعي التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي منصة متاحة لجميع المواطنين السعوديين ويمكنهم من خلالها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المتطور، كما يهدف الضمان الاجتماعي المطور في الأساس إلى تقديم الدعم المالي والمادي للمواطنين الأكثر احتياجا حتى تتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تابع معنا ما يلي.
منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي
لينك منصة الضمان الاجتماعي، تم إصدار منصة الدعم والحماية الاجتماعية من أجل التسهيل على المواطنين السعوديين المستحقين للدعم حيث يتم من خلالها الاستعلام عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي 1443 وكذلك التسجيل في الضمان الاجتماعي والكثير من الخدمات التي يبحث عنها المتقدمين للدعم.
منصة الضمان الاجتماعي المطور
منصة الدعم والحماية الاجتماعية، تم الإعلان عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتي من خلالها يتم الاستعلام عن برنامج الضمان الاجتماعي المطور ويتم التسجيل من خلالها وحتى تتمكن من التسجيل بشكل صحيح يجب أن تتبع الخطوات التالي:
- في البداية يجب أن تتوجه إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- ثم يجب أن تختار قسم الخدمات الإلكترونية.
- بعدها يجب عليك أن تختار كلمة الخدمات الإلكترونية.
- ثم ينبغي عليك الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- اختر كلمة إنشاء حساب جديد.
- بعدها سوف تجد مجموعة خدمات اختر ملنة معاش الضمان الاجتماعي.
- يجب أن توافق على الشروط والأحكام.
- هنا يجب أن تحدد مكتب الضمان الأقرب لك.
- اكتب كل البيانات الشخصية الخاصة بك.
- قم بتحميل كل المستندات المطلوبة منك.
- وعقب قبول الطلب الخاص بك سوف تتمكن من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- أما في حال عدم قبول الطلب يمكنك أن تقدم اعتراض.
وبذلك تكون قد تعرفت على منصة الدعم والحماية الضمان الاجتماعي وقد وضحنا لك خطوات التسجيل في المنصة.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
هناك شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للدعم الاجتماعي وهي تأتي على هذا النحو:
- في البداية يجب أن يكون سعودي الجنسية.
- وأن يكون مقيم في راضي الممكلة السعودية.
- كما يجب أن يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة المتقدمة للدعم هو مبلغ 1100 ريال سعودي.
- كما يجب أن يلتزم الشخص المتقدم للدعم بكافة الشروط التي وضعتها الوزارة ويقدم الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة.
- أن لا يكون من الأشخاص المقيمين في دار الإيواء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور 1443 ورابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.