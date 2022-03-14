جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الصينية فى الولايات المتحدة إن أولوية الصين حاليا هى منع خروج الوضع المتوتر فى أوكرانيا عن السيطرة، وذلك ردا على تقارير إعلامية عن طلب موسكو من بكين عتادا عسكريا منذ أن بدأت العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وقال المتحدث ليو بينجيو فى بيان "الوضع الحالى فى أوكرانيا مثير للقلق حقا". وكانت قد ذكرت صحيفتا فايننشال تايمز وواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين أن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا منذ بدء العمليات العسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: الأولوية الآن هي منع أزمة أوكرانيا من الخروج عن السيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.