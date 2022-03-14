يونسيف: 31 هجوما على مؤسسات الرعاية الصحية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح، أن هناك 31 هجوما على مؤسسات الرعاية الصحية في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وأشار إلى أن هناك 12 قتيلًا على الأقل جراء هجمات على الطواقم الصحية في أوكرانيا.
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