الرئيس الأوكرانى: نمر بأكبر محنة فى تاريخنا وسننتصر ونتخطى الأيام السوداء

جدة - نرمين السيد - وجدد زيلينسكي، مطالبه بفرض منطقة حظر طيران فى سماء أوكرانيا، محذرا من سقوط الصواريخ الروسية على أراضى دول حلف شمال الأطلسى الناتو. وقال زيلينسكى فى فيديو بثته وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف مواطن عبر 10 ممرات آمنة، مؤكدا "سننتصر لأننا نستطيع كأوكرانيين أن ندافع عن بعضنا البعض".

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